Portogallo-Uruguay, Alonso: "Conta solo il risultato. Non ci sono intoccabili"

"Ci sarebbe piaciuto vincere contro la Corea del Sud ma non dobbiamo minimizzare il risultato che abbiamo ottenuto nè sottovalutare l'avversario che abbiamo affrontato. È ?un Mondiale equilibrato, abbiamo visto cosa è successo ad Argentina e Germania e quanto ha faticato il Portogallo col Ghana". Sono queste le parole di Diego Alonso , Ct dell' Uruguay , che si tiene stretto lo 0-0 all'esordio ai Mondiali di Qatar 2022 contro la Corea del Sud. Domani contro il Portogallo di Ronaldo servirà di più. "Sono una squadra che si conosce e che conosce il suo allenatore, giocano insieme da tempo, possono giocare in contropiede perché hanno velocità ma possono anche fare una partita di possesso, è una squadra completa. Però anche noi abbiamo gli strumenti per essere pericolosi. Quello che conta di più domani è il risultato e ci interessa quello. E per fare risultato dobbiamo far sì che la partita prenda una piega a noi favorevole".

Portogallo-Uruguay, Alonso sul precedente al Mondiale del 2018

Portogallo e Uruguay si ritrovano contro in un Mondiale per la seconda volta di fila: nel 2018 la Celeste vinse negli ottavi per 2-1. "Ma tutte le partite sono diverse, anche se la competizione è la stessa", ribatte Alonso, che non esclude delle novità in formazione. "Non ci sono giocatori intoccabili. Credo che in questi miei undici mesi da Ct ho dimostrato che ogni partita fa storia a sè e che tutti i giocatori hanno le loro opportunità. Quello che posso garantire è che metto quelli che vedo meglio e che ritengo più adatti. Fa parte del mio lavoro osservare i giocatori quotidianamente e scegliere chi schierare".