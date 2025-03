Qualificazioni Mondiali: Haaland e Sorloth avvisano l'Italia, manita Norvegia

Spalletti con l'attenzione rivolta alla semifinale di ritorno dei quarti di Nations League, ma dalla quale passa anche un pezzo di strada che può riportare l'Italia a giocarsi la fase finale della Coppa del Mondo . Se gli azzurri non ribalteranno la Germania finiranno sicuramente nel girone I sul quale si è alzato il sipario con i primi match delle qualificazioni ai Mondiali 2026 . E al comando del raggruppamento vola subito la Norvegia di Haaland e Sorloth che rifila un netto 5-0 alla Moldavia . A segno gli attaccanti di City e Atletico insieme a Ryerson , Aasgaard e Donnum . Insieme alla nazionale scandinava c'é Israele che supera per 2 -1 l' Estonia nell'altro match. Rimontando a Dortmund, la Nazionale finirebbe invece nel gruppo A con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo .

Parte bene la Macedonia del Nord

Nel gruppo J, con il Belgio favorito a riposo, parte forte la Macedonia del Nord che dopo aver eliminato gli azzurri dall'ultimo Mondiale nel playoff, inizia con un 3-0 al Liechtenstein il cammino verso Usa, Messico e Canada. Bene anche il Galles che supera per 3-1 il Kazakistan. Nel Gruppo L il Montenegro piega 3-1 Gibilterra, a segno Marusic della Lazio, e la Repubblica Ceca per 2-1 le Far Oer, doppietta decisiva di Schick. Anche qui si attendono i verdetti della Nations per capire quale sarà la quinta squadra del raggruppamento.