La Nuova Zelanda vola ai Mondiali 2026: è la terza volta nella storia  

Dopo i tre Paesi ospitanti (Stati Uniti, Messico e Canada) e il Giappone , c'è una quinta nazionale che ha già conquistato il pass per i Mondiali del 2026 . Si tratta della Nuova Zelanda che nella finale delle qualificazioni dell'area Oceania ha battuto la Nuova Caledonia per 3-0 garantendosi così l'approdo al torneo iridato che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Nuova Zelanda: terza volta ai Mondiali

All'Eden Park di Auckland, la partita si risolve nella ripresa con le reti di Boxall al 61', Barbarouses al 66' e Just all'80'. Per la Nuova Zelanda è la terza qualificazione ad una fase finale dei Mondiali, dopo quelle del 1982 in Spagna e del 2010 in Sudafrica quando affrontarono anche gli azzurri - in entrambe le occasioni eliminazione al primo turno -. Il sogno della Nuova Caledonia, invece, non è ancora del tutto sfumato visto che ha ancora una possibilità di qualificarsi tramite uno spareggio intercontinentale a sei squadre che coinvolge anche nazionali delle confederazioni asiatica, africana, nord e centro americana e sudamericana.