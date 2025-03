Inghilterra, tris alla Lettonia e punteggio pieno. Vincono anche Polonia e Bosnia

L'Inghilterra concede il bis. Seconda uscita dell'era Tuchel e seconda vittoria per i Tre Leoni, a punteggio pieno nel girone K delle qualificazioni mondiali. A Wembley niente da fare per la Lettonia di Paolo Nicolato, battuta 3-0 : inglesi avanti al 38' con una splendida punizione di James , poi nella ripresa Kane ed Eze chiudono i conti. Nell'altra gara del gruppo - in attesa della Serbia, ancora a riposo dopo l'impegno negli spareggi di Nations League -, a Tirana l'Albania, dopo la sconfitta di Londra, si riscatta contro Andorra: 3-0 con doppietta di Manaj e sigillo di Uzuni nel recupero. Nel gruppo H la Bosnia , reduce dal successo a sorpresa a Bucarest, raccoglie altri tre punti a Zenica superando Cipro 2-1 : Demirovic la sblocca, pari di Pittas, al 56' il gol vittoria di Hajradinovic.

Vincono Romania e Polonia

Riscatto Romania, vittoriosa a Serravalle su San Marino per 5-1: l'autorete di Cevoli al 6' mette la gara in discesa per gli ospiti, a bersaglio poi con Popescu prima dei rigori trasformati dal cagliaritano Marin e da Hagi e del pokerissimo siglato da Alibec; di Zannoni al 67' il gol della bandiera per il Titano. Completa il gruppo l'Austria, che entrerà in scena a giugno. A punteggio pieno nel gruppo G anche la Polonia che a Varsavia, dopo l'1-0 sulla Lituania, batte Malta: l'undici guidato dall'italiano De Leo, ex storico collaboratore di Mihajlovic, cede per 2-0, affondato dalla doppietta dell'ex Verona Swiderski. La Finlandia spreca a Vilnius, dove si fa rimontare da 2-0 a 2-2: l'attaccante del Palermo Pohjanpalo su rigore al 17' aveva firmato il raddoppio per i suoi, poi la rimonta lituana che si concretizza col pari del granata Gineitis. A riposo l'Olanda, che completerà il raggruppamento dopo l'uscita nei quarti di Nations League per mano della Spagna.