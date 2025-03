Taremi doppietta show, l’Iran acciuffa l’Uzbekistan e vola ai Mondiali 2026

Le altre gare

In precedenza, l'Australia ha fatto un grande passo avanti verso la sicurezza di un posto ai Mondiali con una vittoria per 2-0 sulla Cina a Hangzhou martedì, che ha anche messo fine alle speranze di qualificazione automatica dei padroni di casa. Con due partite del Gruppo C da giocare, l'Australia ha tre punti di vantaggio sull'Arabia Saudita terza classificata, che ha pareggiato 0-0 con il Giappone già qualificato. L'ex squadra di Roberto Mancini è ancora in corsa per la settima apparizione alla Coppa del Mondo. Nel Gruppo B, la Corea del Sud è rimasta in testa ma ha perso due punti per la seconda volta in una settimana, pareggiando 1-1 in casa con la Giordania. Una vittoria avrebbe portato i coreani ad un passo dall'undicesima apparizione consecutiva. La Corea del Sud ha ora 16 punti, tre in più della Giordania. L'Iraq, impegnato più tardi contro la squadra palestinese, è terzo con 12 punti.

Le altre qualificate

Al prossimo Mondiale del 2026, che si disputerà in Canada, Messico e Stati Uniti, sono già qualificate le tre nazionali dei paesi ospitanti insieme a Giappone, Nuova Zelanda e per ultimo l'Iran.