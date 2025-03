Italia, visto super Haaland? Norvegia poker, a giugno la sfida con gli Azzurri!

Nel gruppo I, che vede anche la presenza dell'Italia, delle qualificazioni ai Mondiali del 2026, la Norvegia si è imposta per 4-2 contro Israele nel match giocato al Nagyerdei Stadion di Debrecen (Ungheria). Per i norvegesi in gol sono andati Wolfe, Sorloth, Ajer e Haaland (gol numero 40 in 41 presenze con la sua nazionale) mentre per Israele hanno firmato Abu Fani e Turgeman. Sempre nel gruppo I, l'Estonia ha vinto 3-2 in casa della Moldavia nel match giocato a Chisinau. Nel primo tempo sono andati a segno per l'Estonia Peetson (19') e Sappinen (30'). Nella ripresa Nicolaescu ha dimezzato lo svantaggio moldavo (22'), ma tre minuti dopo Käit ha ristabilito le distanze. Caimacov al 91' ha siglato il risultato definitivo. La prima gara della Nazionale italiana in questo gruppo si svolgerà il 6 giugno in Norvegia.