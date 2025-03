Argentina e Brasile si affrontano questa notte (all'1 italiana) all'Estadio Monumental di Buenos Aires nella gara valevole per le qualificazioni al Mondiale del 2026 che si disputerà in Canada, Messico e Stati Uniti. L'Albiceleste campione del mondo in carica, allenata da Lionel Scaloni, comanda il gruppo sudamericano con 28 punti in 13 gare ed è reduce da due vittorie di fila, entrambe di misura, contro Perù e Uruguay. I verdeoro, allenati da Junior Dorival, vengono dalla vittoria interna contro la Colombia e stazionano al terzo posto a quota 21 punti. Nel match d'andata, l'Argentina si è imposta per 1-0 in trasferta grazie alla firma di Otamendi.