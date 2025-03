L'Argentina umilia il Brasile senza Messi e Lautaro: è ai Mondiali 2026

L'Argentina è ufficialmente qualificata ai Mondiali 2026 in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada dall'11 giugno al 19 luglio 2026. L'Albiceleste fa festa già prima di scendere in campo visto che ottiene il pass grazie allo 0-0 tra Bolivia e Uruguay. Sul rettangolo verde, poi, è dominio totale contro il Brasile, umiliato con un netto 4-1 al Monumental di Buenos Aires. Nonostante l'assenza dell'attaccante del Bologna Santiago Castro, in tribuna per una botta alla caviglia, i campioni del mondo mettono le cose subito in chiaro è già dopo appena 12 minuti sono avanti 2-0 grazie ai sigilli di Julian Alvarez ed Enzo Fernandez. Poco prima della mezzora Cunha accorcia le distanze ma ci pensa Mac Allister ad allungare ancora prima del duplice fischio. Nella ripresa, poi, Giuliano Simeone, entrato in campo da un paio di minuti al posto di Almada, rende il passivo ancor più rotondo con il suo primo centro per la Seleccion di Lionel Scaloni, che ottiene il pass anche senza Messi e Lautaro Martinez, ai box per infortunio. Assente per squalifica lo juventino Nico Gonzalez, espulso nel finale del match scorso contro l'Uruguay, mentre entra a un quarto d'ora dalla fine il centrocampista del Como Nico Paz.