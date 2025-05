Ancelotti, il primo Brasile è con Danilo e Alex Sandro: tutta la lista dei convocati

Nessuna grande novità nella prima lista dei convocati di Carlo Ancelotti alla guida del Brasile. Ancora fuori l'infortunato Neymar Jr mentre torna, forse a sorpresa, Casemiro, dopo un annata difficile al Manchester United. Lo stesso Ancelotti ha chiarito in conferenza stampa di aver "parlato con Neymar" e che la scelta dei giocatori è stata dettata anche dal pochissimo tempo a disposizione in vista del primo impegno in trasferta con l'Ecuador, il prossimo 5 giugno, per le qualificazioni ai Mondiali. Presenti invece gli ex Juventus Danilo e Alex Sandro.