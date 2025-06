Ancelotti pronto all'esordio nel Brasile: "Mi chiamano già Carlinho"

Dalla gestione del gruppo all'eccessivo numero di partite

Il tecnico di Reggiolo rende merito ad Arrigo Sacchi, del quale é stato calciatore-allievo al Milan, poi vice in Nazionale nel Mondiale statunitense del 1994: "È stato un innovatore, ha portato qualcosa di nuovo nel calcio a livello tattico e di metodologia. Ho lavorato tanti anni con lui da giocatore e allenatore, è stato per me un maestro molto importante". Prima ancora che in campo, l'abilità di un allenatore sta nel saper gestire il gruppo. Una capacità che non si impara nell'aula di un corso, ed è appunto una delle principali qualità riconosciute ad Ancelotti: "Non l'ho studiato, sono fatto così e cerco di trasmettere la mia identità e il mio carattere nella relazione con gli altri. Il carattere si forma con i maestri che hai avuto nell'infanzia: tuo papà, gli insegnanti a scuola e gli allenatori. La convivenza tra i grandi campioni dipende dall'intelligenza individuale di ciascuno di loro. Solitamente il grande campione è serio, professionale e lavora bene. La gestione non è così complicata".