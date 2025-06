Norvegia-Italia: orario, diretta e dove in tv e streaming le qualificazioni Mondiali in tempo reale

OSLO (Norvegia) - Il cammino degli azzurri di Luciano Spalletti verso un Mondiale che manca da troppo tempo inizia dalla prima delicata sfida del Girone I contro la Norvegia. Un appuntamento da non fallire per la Nazionale che ad Oslo si gioca già una buona fetta di qualificazione diretta alla Coppa del Mondo 2026 in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada. Primo tassello da inserire in un puzzle che dovrà essere completato con le partite delle altre dello stesso gruppo di qualificazione, Israele, Estonia e Moldavia. Per l'Italia un compito tutt'altro che impossibile, ma solo la prima classificata accederà direttamente alla fase finale dei Mondiali, con la Norvegia che già gode di due vittorie nelle prime due giornate disputate. Obiettivo per Spalletti: evitare il secondo posto e quel playoff che nelle ultime due occasioni è stato pagato a caro prezzo contro Svezia e Macedonia del Nord.