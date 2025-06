Qualificazioni Mondiali: Kane trascina l'Inghilterra, Dumfries festeggia con l'Olanda

Vittoria sofferta dell'Inghilterra per 1-0 in casa di Andorra, nella terza giornata del Gruppo K di qualificazione ai Mondiali 2026. Gara decisa dal solito Kane al 50° minuto. Inghilterra prima in classifica nel girone a punteggio pieno. Vince anche l'Olanda in trasferta sul campo della Finlandia grazie alle reti di Depay e Dumfries, entrambe nel primo tempo. Finisce a reti inviolate, invece, il match tra Albania e Serbia: non ha inciso Dusan Vlahovic, in campo per tutti e 90 i minuti.