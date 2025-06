Brasile, Vinicius "regala" il Mondiale ad Ancelotti. Anche l'Ecuador strappa il pass per gli Usa

Carlo Ancelotti ha ricevuto il regalo che desiderava per festeggiare il suo 66° compleanno: il Brasile si è garantito un posto ai Mondiali del 2026. Nel debutto del tecnico italiano davanti ai tifosi brasiliani, in una notte in cui il calore degli spalti ha prevalso sul freddo dei 13 gradi dell'Arena Neo Química di San Paolo, la Seleção ha battuto il Paraguay per 1-0 davanti a più di 46mila persone e, grazie alla sconfitta del Venezuela per 2-0 contro l'Uruguay, ha timbrato il passaporto per la 23esima Coppa del mondo della sua storia. Il gol della vittoria di misura è arrivato sul finire del primo tempo grazie a Vinicius jr che ha sfruttato al meglio l'assist di da Cunha.