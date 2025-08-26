"Se lo merita, è capocannoniere": Ancelotti clamoroso, il Brasile con un ex Juve che non ricordate

Grandi novità nella seconda lista di convocati di Carlo Ancelotti da commissario tecnico del Brasile . In vista delle ultime due sfide del girone di qualificazione al Mondiale 2026, il ct della Selecao, ha svelato i nomi durante la conferenza, chiamando uno per uno i calciatori con nome e squadra. Tantissime prime volte e anche qualche ritorno, come quello di Alex Sandro , difensore del Flamengo . L'ex Juve, però, resta in dubbio dopo il problema fisico accusato nella gara di campionato giocata questa notte. La Seleçao, già certa della partecipazione alla rassegna iridata, affronterà il Cile il 4 settembre al Maracana e chiuderà il percorso il 9 settembre in altura, contro la Bolivia a El Alto. Nonostante il valore ormai relativo dei due incontri sul piano della classifica, il ct italiano ha deciso di sfruttare l’occasione per proseguire nel lavoro di costruzione del gruppo. L’obiettivo dichiarato è dare spazio a nuovi volti e testare soluzioni tattiche alternative, mantenendo però intatta l’ossatura della squadra. Il mix tra esperienza e novità rappresenta il filo conduttore della selezione.

Tanti volti nuovi: Ancelotti sperimenta e c'è anche un ex Juve

La lista dei convocati presenta ben nove novità rispetto alle ultime uscite, con una particolare attenzione al reparto offensivo. Tra i nuovi innesti spiccano nomi come Gabriel Magalhaes, Lucas Paquetá (per lui un ritorno dopo esser stato assolto dal caso scommesse in Premier League), Joelinton, Joao Pedro e Luiz Henrique, ma il nome più interessante è sicuramente quello di Kaio Jorge, attaccante del Cruzeiro e attuale capocannoniere del Brasileirao (17 gol in totale tra campionato e Coppa in 29 presenze). Ex Juventus, il classe 2002 è alla sua prima chiamata assoluta in nazionale maggiore e rappresenta la principale scommessa di Ancelotti per il futuro.

Ancelotti parla di Kaio Jorge

Il tecnico non ha nascosto l'apprezzamento per il giovane bomber: "La caratteristica di un attaccante è quella di segnare gol. Lui sta segnando molto ed è il capocannoniere del Brasileirao. È molto giovane ma ha già esperienza perché ha giocato in Italia. Merita di essere in nazionale per quello che sta facendo in questo momento", ha commentato l'allenaotore. Il segnale è chiaro: chi dimostra continuità e forma eccellente può guadagnarsi un posto. E la risposta è arrivata anche dal ragazzo sui social: "Il sogno di un ragazzo è diventato realtà. Troppo felice di questa opportunità. Andiamo insieme, Brasile". Kaio Jorge è tornato in patria dopo l'esperienza, molto sfortunata, a Torino. Nel momento più importante si è infortunato al ginocchio e ha vissuto un calvario infinito prima di poter rientrare, nel quale la Juventus gli è sempre stata vicino e che lui non manca mai di ricordare. In Serie A ha mostrato solo sprazzi del suo talento, anche in prestito al Frosinone, poi la scelta di tornare in Brasile, vestire la maglia del Cruzeiro e provare a inseguire il sogno. Proprio quel sogno, da qualche ora, è diventato realtà con la chiamata della Seleçao.