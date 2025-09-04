Koopmeiners in tribuna con l’Olanda. Koeman lo esclude dai convocati: il motivo

Brutte notizie per Teun Koopmeiners dal ritiro dell' Olanda . Il centrocampista della Juventus è infatti stato escluso dalla lista dei convocati del ct Ronald Koeman per la partita di questa sera contro la Polonia . Una scelta a sorpresa quella dell'allenatore ex Barcellona, che ha dovuto rinunciare a due tra i venticinque calciatori chiamati per questa pausa nazionali. Oltre al classe 1998 sarà infatti assente anche Sem Steijn del Feyenoord.

Olanda, Koopmeiners escluso per scelta tecnica

L'Olanda scenderà in campo questa sera alle 20:45 a Rotterdam per la sfida di qualificazione al prossimo Mondiale contro la Polonia. Una partita importante per gli Orange, a cui non prenderà però parte Teun Koopmeiners. Il centrocampista della Juventus è infatti stato escluso dal ct Ronald Koeman non per motivi fisici, ma per pura scelta tecnica. Una decisione pesante dal punto di vista psicologico per il classe 1998, che sarà costretto ad essistere alla partita dalla tribuna con Sem Steijn, alla prima convocazione assoluta con l'Olanda. Koopmeiners era arrivato a questa pausa nazionali dopo aver raccolto poco più di un'ora di gioco da subentrato con i bianconeri nelle prime due partite di Serie A contro Parma e Genoa. Vedremo se l'ex Atalanta farà cambiare idea a Koeman in vista del prossimo impegno contro la Lituania di domenica 7 settembre o se dovrà già concentrarsi sul derby d'Italia contro l'Inter al rientro dalla sosta.