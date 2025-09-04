Yildiz, paura Juve ma infortunio scampato: non brilla nella Turchia che batte la Georgia

La Turchia di Yildiz vince nettamente in casa della Georgia e conquista subito i primi tre punti nel gruppo E valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. Dopo 3 minuti la nazionale allenata da Vincenzo Montella passa subito in vantaggio grazie alla rete di Muldur, terzino del Fenerbahce ed ex Sassuolo. Al 38° paura per Yildiz che subisce una botta durante un contrasto e resta a terra: si teme un infortunio per lui ma alla fine non sarà nulla di serio. Nel finale del primo tempo arriva il raddoppio firmato da Akturkoglu che a inizio ripresa segna anche la sua doppietta personale. Al 63° Davitashvili accorcia le distanze: passano otto minuti e la Turchia resta in 10 per il rosso estratto a Yilmaz. Yildiz resta in campo fino al 79° ricevendo un giallo dall'arbitro Massa per gomitata cinque minuti prima del cambio. Chiude la gara la rete di Kvaratskhelia che fissa il risultato sul 3-2.