Openda, 62' incolori: non partecipa alla festa Belgio come De Bruyne. Germania, Spagna e Olanda...

Al via le qualificazioni alla Coppa del mondo 2026 per i gironi A ed E delle urne Uefa. Inizio in salita per la Germania di Julian Nagelsmann - già reduce dal ko nella finalina per il terzo posto di Nations League - che cade sul campo della Slovacchia con il finale di 2-0. Al Tehelné pole di Bratislava, i padroni di casa raccolgono i primi 3 punti grazie alle reti dell’ex obiettivo Juve David Hancko (42’) - poi accordatosi con l'Atletico Madrid - e dell’ex Reggina e Spezia David Strelec (5’). Esordio senza imprevisti invece per la Spagna, che supera la Bulgaria al Vasil Levski di Sofia per 3-0. Le Furie Rosse di Luis de la Fuente vanno a segno Mikel Oyarzabal (5'), Marc Cucurella (30') e Mikel Merino (38'). La prossima giornata, la Germania ospiterà l'Irlanda del Nord, a sua volta uscita vincitrice dalla sfida con il Lussemburgo per 3-1, nell'incontro in programma domenica 7 settembre a Colonia, mentre lo stesso giorno a a Konye la Spagna sarà ospite della Turchia, con Kenan Yildiz e compagni che hanno sconfitto la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia per 3-2. Quanto all'Italia, gli Azzurri di Rino Gattuso sono attesi venerdì 5 settembre al Gewiss Stadium per la sfida contro l'Estonia.