Il Brasile di Ancelotti vince e convince. Messi, notte d'emozione

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Il Brasile di Carlo Ancelotti ha vinto e convinto gli oltre 57.000 tifosi presenti allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, dove la notte scorsa ha sconfitto il Cile per 3-0 nel penultimo turno delle qualificazioni sudamericane per la Coppa del mondo 2026.Con un posto già assicurato ai Mondiali - e contro un Cile deludente, ultimo in classifica - la 'Seleção' ha giocato con più disinvoltura del solito, soprattutto dopo le sostituzioni nel secondo tempo. I gol, tutti splendidamente realizzati, sono stati segnati da Estêvão , Lucas Paquetá e Bruno Guimarães . Luiz Henrique , entrato in campo nel finale, ha partecipato attivamente agli ultimi due. Con questa vittoria, la nazionale brasiliana rimane imbattuta sotto la guida di Ancelotti (due vittorie consecutive e un pareggio) e si porta al secondo posto in classifica, dietro solo alla capolista Argentina. L'ultimo appuntamento del Brasile per le qualificazioni si svolgerà martedì prossimo contro la Bolivia a El Alto, a un'altitudine di oltre 4 mila metri.

Messi, l'ultima in casa e sui Mondiali tiene la porta aperta

L'Argentina batte il Venezuela 3-0 in una notte magica ed emozionante per Lionel Messi. L'ex Barcellona, visibilmente commosso sia prima che dopo la partita, ha realizzato la doppietta (a segno anche Lautaro Martinez) in quella che è stata la sua ultima partita ufficiale in Argentina con la maglia della Seleccion. La "Pulce" è rimasta vaga, però, sul suo futuro ovvero la partecipazione ai Mondiali 2026: "Ho vissuto un sacco di emozioni. Ho vissuto tante cose su questo campo, belle e meno belle ma sono molto felice. Poter finire in questo modo qui è ciò che ho sempre sognato. Per molti anni ho avuto affetto a Barcellona e il mio sogno era di averlo con i miei tifosi. Data la mia età, la cosa più logica è che non arriverò al prossimo Mondiale del 2030. Sono emozionato, impaziente, prendo le cose giorno per giorno. Quando mi sento bene, mi diverto, ma quando non mi sento bene, onestamente, non mi diverto, quindi preferisco non essere lì se non mi sento bene. Quindi vedremo - aggiunge - Non ho ancora preso una decisione sulla Coppa del Mondo. Chiuderò questa stagione, poi ci sarà il ritiro e da lì mancheranno 6 mesi. Vedremo dunque come mi sentirò sperando di fare una buona preparazione e concludere bene la stagione in MLS e poi deciderò. Non sono pronto a lasciare la maglia della nazionale, ma il tempo passa…".

Le altre partite

Uruguay, Paraguay e Colombia si qualificano per i Mondiali del 2026. La nazionale di Marcelo Bielsa ha battuto il Perù per 3-0, così come fatto dalla Colombia sulla Bolivia. Al Paraguay è stato sufficiente uno 0-0 contro l'Ecuador, già qualificato, in casa.