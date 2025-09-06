Tuttosport.com

De Bruyne spiazza tutti, forse anche Garcia: la replica dopo la fascia tolta

Il giocatore del Napoli ha mostrato tutta la sua classe dopo il successo contro il Liechtenstein, dove è anche andato a segno
1 min
De Bruyne spiazza tutti, forse anche Garcia: la replica dopo la fascia tolta © EPA
VADUZ (Liechtenstein) - Kevin De Bruyne ha mostrato ancora una volta la sua classe, non solo in campo ma anche fuori. Giovedì, nel 6-0 contro il Liechtenstein, ha firmato anche un gol, confermando il suo peso tecnico e la sua capacità  di incidere. Nonostante ciò, il tema della fascia da capitano poteva sollevare dubbi sul suo ruolo nella nazionale. La scelta del commissario tecnico Rudi Garcia è invece caduta su Youri Tielemans.
Un atteggiamento che racconta molto del fuoriclasse belga: non solo un regista illuminato in campo, ma anche un punto di riferimento di maturità  e consapevolezza per tutto lo spogliatoio: "All'inizio della settimana, l'allenatore ha spiegato la sua decisione a Romelu (Lukaku) e a me. Posso capirlo. Non sono più il più giovane. Ha optato per un ragazzo che può giocare ancora per otto-dieci anni (Tielemans ha 28 anni)".  

