Dusan Vlahovic timbra ancora una volta il cartellino. Dopo i due gol nelle prime due giornate di campionato con la maglia della Juventus, rispettivamente contro Parma e Genoa - rete decisiva che ha consentito ai bianconeri di ottenere i tre punti - arriva anche il terzo nelle ultime tre partite, con l'attaccante bianconero risultato decisivo anche con la sua Serbia. Il centravanti della Juve ha, infatti, siglato la rete decisiva contro la Lettonia - sfida valevole per la fase di qualificazioni ai Mondiali 2026 - grazie alla quale la nazionale serba ha ottenuto tre punti fondamentali, che le hanno permesso di agguantare momentaneamente il secondo posto in classifica alle spalle dell'Inghilterra nel Gruppo K. "Non sono ancora al top, ma se segno ogni gara va bene così! L'importante è che Juve e Serbia vincano sempre", le parole del bomber ex Fiorentina ai microfoni di Dazn al termine della partita.