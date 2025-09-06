Dusan Vlahovic timbra ancora una volta il cartellino. Dopo i due gol nelle prime due giornate di campionato con la maglia della Juventus, rispettivamente contro Parma e Genoa - rete decisiva che ha consentito ai bianconeri di ottenere i tre punti - arriva anche il terzo nelle ultime tre partite, con l'attaccante bianconero risultato decisivo anche con la sua Serbia. Il centravanti della Juve ha, infatti, siglato la rete decisiva contro la Lettonia - sfida valevole per la fase di qualificazioni ai Mondiali 2026 - grazie alla quale la nazionale serba ha ottenuto tre punti fondamentali, che le hanno permesso di agguantare momentaneamente il secondo posto in classifica alle spalle dell'Inghilterra nel Gruppo K. "Non sono ancora al top, ma se segno ogni gara va bene così! L'importante è che Juve e Serbia vincano sempre", le parole del bomber ex Fiorentina ai microfoni di Dazn al termine della partita.
Vlahovic fa tre di fila, la Serbia vola
La Serbia la spunta di misura contro la Lettonia in quella che è stata la terza partita di qualificazioni in vista della prossima edizione dei Mondiali che si terranno in Messico nel 2026. La nazionale allenata da Stojkovic trova la seconda vittoria consecutiva nel Gruppo K, lasciando a zero il computo dei gol subiti finora. A decidere il match ci ha pensato Dusan Vlahovic, che porta a tre il numero delle reti totalizzate nelle ultime tre partite disputate dall'attaccante serbo. Lo stato di forma del centravanti bianconero è indubbiamente positivo, con le tantissime voci di mercato dell'ultimo periodo che sembrerebbero quasi avergli dato nuova linfa. Nel match vinto contro la Lettonia - terminato col punteggio di 1-0 per Dusan e compagni - è partito titolare anche Filip Kostic. Per l'esterno bianconero circa 80' in campo, sostituito poi dall'ex Fiorentina Aleksa Terzic.