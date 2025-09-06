Ronaldo infinito, Conceicao non entra: manita Portogallo all'Armenia. Inghilterra ok

EREVAN (Armenia) - Grazie alle doppiette di Cristiano Ronaldo (giunto a quota 140 reti in nazionale) e Joao Felix, oltre al gol dell'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Joao Cancelo, il Portogallo travolge ad Erevan l'Armenia con un nettissimo 5-0 nella prima giornata del gruppo F delle qualificazioni europee ai prossimi Campionati del Mondo. La selezione lusitana, pertanto, si porta in testa alla classifica con 3 punti, in attesa del match tra Irlanda e Ungheria. In panchina per l'intero arco dell'incontro lo juventino Francisco Conceicao.
Vince l'Inghilterra
Tutto facile anche per l'Inghilterra capolista a punteggio pieno del gruppo K a quota 12 punti, 5 di vantaggio - ma con una partita in più - sulla Serbia di Dusan Vlahovic, protagonista oggi contro la Lettonia. La nazionale di ct Tuchel si è imposta con un agevole 2-0 contro Andorra, frutto dell'autogol di Garcia dopo 25' e della rete di Rice al 67'.