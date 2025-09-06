Ungheria rimontata in extremis, Austria ok. Doppietta Dzeko al San Marino

Al via le qualificazioni Uefa al mondiale 2026 del girone F. Dopo la manita del Portogallo all'Armenia, l'Ungheria viene raggiunta nel finale dall'Irlanda. All'Aviva Stadium di Dublino, la selezione allenata da Marco Rossi trova il doppio vantaggio con Barnabas Varga (2') e Roland Sallai (15'). Nella ripresa, l'ex Palermo e Friburgo viene però allora espulso (52') e i padroni di casa rientrano in gara grazie al romanista Evan Ferguson (49') evitando poi il ko con Adam Idah (93'), a segno per il definitivo 2-2. Il prossimo impegno vedrà i magiari ospitare CR7 e compagni il 9 settembre alla Puskas Arena, mentre l'Irlanda affronterà l'Armenia. Nell'altro incontro di giornata, l'Austria supera Cipro per 1-0 firmato Marcel Sabitzer (54', rig.). Gli uomini di Ralf Rangnick salgono così a quota 9 punti nel girone H a pari merito con la Bosnia.