Ungheria rimontata in extremis, Austria ok. Doppietta Dzeko al San Marino

La selezione di Rossi viene raggiunta nel finale a Dublino. Bene gli uomini di Rangnick che superano Cipro di misura. La Bosnia ne fa 6 alla formazione di Cevoli
3 min
Qualificazioni Mondiali 2026Dzeko
Ungheria rimontata in extremis, Austria ok. Doppietta Dzeko al San Marino

Al via le qualificazioni Uefa al mondiale 2026 del girone F. Dopo la manita del Portogallo all'Armenia, l'Ungheria viene raggiunta nel finale dall'Irlanda. All'Aviva Stadium di Dublino, la selezione allenata da Marco Rossi trova il doppio vantaggio con Barnabas Varga (2') e Roland Sallai (15'). Nella ripresa, l'ex Palermo e Friburgo viene però allora espulso (52') e i padroni di casa rientrano in gara grazie al romanista Evan Ferguson (49') evitando poi il ko con Adam Idah (93'), a segno per il definitivo 2-2. Il prossimo impegno vedrà i magiari ospitare CR7 e compagni il 9 settembre alla Puskas Arena, mentre l'Irlanda affronterà l'Armenia. Nell'altro incontro di giornata, l'Austria supera Cipro per 1-0 firmato Marcel Sabitzer (54', rig.). Gli uomini di Ralf Rangnick salgono così a quota 9 punti nel girone H a pari merito con la Bosnia. 

Bosnia-San Marino: 6-0

Bene anche la Bosnia, che supera San Marino all'Olimpico di Serravalle con il finale di 6-0: a segno Benjamin Takirovic (21'), Edin Dzeko (70', 72'), Samed Bazdar (81'), Kerim Alajbegovic (85') e Nihad Mujakic (90'). Crolla dunque nel finale la selezione di Roberto Cevoli, rimasa in 10' dopo il rosso ad Alessandro Golinucci dopo il primo quarto di gara (16'). Un risultato che consente alla selezione di Sergej Barbarez di mantenere il comando del girone H a punteggio pieno. L'agenda di Dzeko e compagni prevede ora la sfida contro l'Austria del 9 settembre a Zenica. Quanto all'Italia, gli Azzurri di Rino Gattuso - alla sua prima sulla panchina della Nazionale - hanno travolto l'Estonia per 5-0, riprendendo quota dopo il ko contro la Norvegia.

