Gineitis show non basta alla Lituania: vince l’Olanda, Koopmeiners resta in panchina© .

Compie un altro passo verso il Mondiale 2026 l'Olanda di Koeman che seppur con qualche difficoltà resta in vetta al Gruppo G. Dopo il pari subito nel finale con la Polonia , gli Orange rischiano di complicarsi la vita anche in Lituania: Depay e Timber colpiscono, ma il centrocampista del Torino Gineitis prima accorcia e poi serve l'assist a Girdvainis che rimette tutto in equilibrio prima dell'intervallo. All'ora di gioco Depay riporta avanti i suoi con il colpo di testa sull'assist di Dumfries. Vittoria Olanda con l'esterno dell' Inter in campo per 90' (62' anche per De Vrij partito titolate), solo panchina invece per lo juventino Koopmeiners .

Manita Macedonia del Nord, tris Georgia

In testa al gruppo J del Belgio di Rudi Garcia c'è la favola Macedonia del Nord che resta imbattuta dopo 5 partite. Tutto facile nel 5-0 contro il Liechtenstein con la rete in apertura di Elmas e il due-tre di Bardhi-Churlinov ad inizio ripresa. Nel finale Qamili e Stankovski completano l'opera. Kvaratskhelia e Mikautadze mettono lo zampino nel tris della Gerogia sulla Bulgaria (di Gnagnidze l'altra rete) che permette al fenomeno del Psg di riscattare il ko dell'esordio nel girone E contro la Turchia.