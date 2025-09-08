De Biasi, possibile ritorno in panchina: l'Azerbaigian ci pensa per il post Fernando Santos

Fernando Santos non è più il commissario tecnico della Nazionale azera. Dopo settimane di tensione e critiche crescenti da parte di stampa e tifosi, la Federazione calcistica dell’ Azerbaigian ha confermato la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore portoghese. Decisiva, in tal senso, la conferenza stampa post-partita seguita alla pesante sconfitta contro l’Islanda , durante la quale Santos aveva respinto l’ipotesi di dimissioni affermando di "avere un contratto". Parole che hanno acceso ulteriormente il malumore nell’ambiente. Il tecnico chiude così la sua breve e fallimentare esperienza a Baku, durata meno di quattro mesi. L’accordo per l’interruzione anticipata è stato raggiunto nelle ultime ore, segnando la fine di un ciclo mai realmente decollato.

I numeri di Santos

La gestione di Fernando Santos alla guida dell’Azerbaigian è stata contrassegnata da risultati estremamente deludenti. Nominato ufficialmente a giugno scorso, il tecnico lusitano ha diretto la squadra in undici partite ufficiali, collezionando un bilancio disastroso: nove sconfitte e soltanto due pareggi, senza mai riuscire a ottenere una vittoria. Il punto di rottura definitivo è arrivato con la pesantissima sconfitta per 5-0 subita contro l’Islanda, nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Un risultato che ha lasciato poco spazio ad alibi e ha messo a nudo le lacune tecnico-tattiche di una squadra apparsa completamente allo sbando. La mancanza di progressi evidenti sul campo e la crescente sfiducia dell’ambiente hanno reso inevitabile la fine del rapporto tra Santos e la federazione azera.

Il messaggio di Santos

Al termine dell'esperienza, Santos ha scritto anche un messaggio, riportato dal quotidiano portoghes A Bola: "Non posso non ringraziare il Presidente della Federazione per il rispetto e la considerazione personale che ha sempre avuto nei miei confronti. Ringrazio anche il popolo dell'Azerbaigian per l'ospitalità e l'affetto che mi ha dimostrato in tutto questo periodo. L'obiettivo che mi è stato proposto dalla Federazione azera nel giugno 2024 era quello di riformulare le basi del calcio del Paese da un punto di vista tecnico e infrastrutturale, compresi i quadri agonistici e la formazione, al fine di presentare una squadra competitiva nella fase di qualificazione a EURO 2028. Ho presentato, con i necessari adattamenti, un piano completo, nel settembre 2024, simile ad altri progetti che ho sviluppato nelle federazioni in cui ho lavorato. Spero che questo progetto possa essere utile all'AFFA e che motiverà gli investimenti necessari per creare e sviluppare talenti calcistici che consentiranno risultati migliori in futuro. Ti auguro tutto il meglio".