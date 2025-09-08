Adams e McTominay trascinano la Scozia. Hojlund a segno nel tris Danimarca

Fa due su due la Svizzera che, nel gruppo B delle q ualificazioni al Mondiale 2026, supera per 3-0 la Slovenia . Gli elvetici chiudono la pratica già nel primo tempo con Elvedi , Embolo e l'ex Bologna Ndoye . Alle spalle della Svizzera c'è il Kosovo che trova il primo successo nella corsa mondiale piegando 2-0 la Svezia . Reti decisive di Rexhbecaj e dell'ex Lazio Muriqi tutte nella prima frazione.

Brilla Adams, segna Hojlund

Appaiate in testa al gruppo C ci sono Scozia e Danimarca, uscite con un pareggio nello scontro diretto dell'esordio. La Scozia passa sul campo della Bielorussia: poco prima dell'intervallo è l'attaccante del Torino Adams a stappare il match, su assist di McTominay; nella ripresa un autogol di Volkov stabilisce il 2-0 finale. La Danimarca vince sul campo della Grecia con le reti di Damsgaard, Christensen e Hojlund, pronto a debuttare nel Napoli di Conte.

Poker Croazia

Vola a punteggio pieno in vetta al gruppo L, la Croazia che piega il Montenegro con un netto 4-0. Jakic approfitta di un assist di Modric per aprire l'incontro, Bulatovic prende due gialli nel giro di pochi minuti e complica la causa montenegrina. Kramaric, un'autorete e Perisic firmano il poker. Vittoria esterna, di misura, delle Far Oer a Gibilterra.