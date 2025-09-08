Locatelli: "Partita folle, sfortunato tra autogol e traversa. Ho pensato che…"

DEBCEBREN (Ungheria) - Autorete sfortunata a stappare un match rocambolesco, Manuel Locatelli parla così al termine della sfida contro Israele : "E' stata una partita folle. Abbiamo avuto una reazione importante, io sono partito male facendo l'autogol e poi ho preso la traversa. Più tardi ho fatto anche un salvataggio importante. Sono da sottolineare i cinque gol segnati, ma ne abbiamo presi anche quattro e quindi ci saranno da fare delle analisi. Siamo stati lì e abbiamo portato a casa una gara fondamentale".

Locatelli e Cambiaso a fine match

Il centrocampista della Juventus ha proseguito: "Israele è fastidioso, ha giocatori veloci e brevilinei, ci siamo sistemati dopo essere andati un po' in difficoltà, alla fine penso che abbiamo fatto abbastanza bene. Siamo partiti un po' contratti, mentre i nostri avversari erano più spensierati, non è possibile cominciare così, abbiamo fatto molti errori e per questo è difficile dare un giudizio sul match. Sono fondamentali questi tre punti, tra di noi c'è sinergia in spogliatoio ed è importante. A questo livello, quando si sbaglia bisogna prendersi delle responsabilità. Dobbiamo dare la vita per questa maglia". Parla anche il bianconero Cambiaso: "Forse è la partita più strana mai giocata, per il punteggio e per tutto quello che è accaduto, ma l'importante è averla portata a casa. Dobbiamo migliorare, ogni volta che salivano c'era la sensazione che potesse succedere qualcosa. Le prossime due gare saranno ancora contro Estonia e Israele, cercheremo di vincerle entrambe segnando più gol possibili. Gattuso ci trasmette grande energia e senso di appartenenza, con lui ci troviamo bene ma dobbiamo migliorare".

Le parole di Kean e Politano

Questo il commento di Kean: "Crederci fino all'ultimo è il bello del calcio, stasera ci siamo riusciti e abbiamo portato a casa il risultato. Con Retegui mi trovo bene, pian piano ci stiamo cominciando a capire e tra di noi c'è intesa. Era importante vincere, in questo sport ci si può aspettare di tutto. E' stato strano giocare senza tifosi, ma abbiamo dato un ottimo segnale a chi ci ha seguito da casa. Crediamo nella qualificazione, siamo un'ottima squadra e abbiamo un ottimo commissario tecnico: possiamo fare tanto". "Una partita incredibile, è successo di tutto, però siamo contenti di essere riusciti a portare a casa il risultato. A parte il gol, di cui sono contentissimo, sono contento di come abbiamo affrontato queste due partite. E' il piglio giusto, dobbiamo continuare così. Era importante l'atteggiamento, con il mister lavoriamo da poco. C'è tanto da lavorare, soprattutto sulla fase difensiva. Abbiamo preso troppi gol, siamo contenti del carattere, non abbiamo mollato e siamo riusciti a vincere". Così invece Matteo Politano ai microfoni della Rai dopo la vittoria dell'Italia per 5-4 contro Israele nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026.