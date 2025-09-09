Haaland manita spaziale, la Norvegia segna 11 gol! Vlahovic a secco, Khéphren Thuram in panchina

Clamoroso successo della Norvegia, capolista nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali di cui fa parte l'Italia: Haaland, autore di cinque reti, e Aasgaard, che ne mette a segno quattro, trascinano la nazionale scandinava nella goleada - terminata con il punteggio di 11-1 - rifilata alla malcapitata Moldova. Vlahovic, sostituito al 70', e Kostic, subentrato a inizio ripresa, assistono inermi al tonfo interno della Serbia per 5-0 contro l'Inghilterra (a segno Kane, Madueke, Konsa, Guehi e Rashford dal dischetto), mentre la Francia, con Khephren Thuram per 90' in panchina e il fratello Marcus rilevato da Rabiot a 20' dalla fine, batte 2-1 in rimonta l'Islanda - cui il Var annulla il pari all'88' - grazie a un rigore di Mbappé e al gol di Barcola.