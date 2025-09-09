Haaland manita spaziale, la Norvegia segna 11 gol! Vlahovic a secco, Khéphren Thuram in panchina

Clamoroso successo della Norvegia, capolista nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali di cui fa parte l'Italia: Haaland, autore di cinque reti, e Aasgaard, che ne mette a segno quattro, trascinano la nazionale scandinava nella goleada - terminata con il punteggio di 11-1 - rifilata alla malcapitata Moldova. Vlahovic, sostituito al 70', e Kostic, subentrato a inizio ripresa, assistono inermi al tonfo interno della Serbia per 5-0 contro l'Inghilterra (a segno Kane, Madueke, Konsa, Guehi e Rashford dal dischetto), mentre la Francia, con Khephren Thuram per 90' in panchina e il fratello Marcus rilevato da Rabiot a 20' dalla fine, batte 2-1 in rimonta l'Islanda - cui il Var annulla il pari all'88' - grazie a un rigore di Mbappé e al gol di Barcola.
In gol Ronaldo, Cancelo, Dzeko, Asllani e Ferguson
Gli ex bianconeri Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo mettono la propria firma nel 3-2 del Portogallo in casa dell'Ungheria di Marco Rossi, così come Dzeko, la cui rete, tuttavia, non evita alla Bosnia Erzegovina la sconfitta interna - per 2-1 - con l'Austria. La doppietta di Dragus non basta alla Romania, rimontata di due reti da Cipro, mentre il rigore di Asllani regala all'Albania il successo di misura contro la Lettonia. Chiudono il quadro l'1-1 tra Azerbaigian ed Ucraina e il 2-1 inflitto dall'Armenia all'Irlanda, il cui gol della bandiera lo mette a segno il romanista Ferguson.