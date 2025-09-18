Clamoroso Adzic: al Montenegro lo allena il bomber ex Juve! Quando arriva l'annuncio

Svolta importante per la nazionale del Montenegro proprio nel mezzo delle qualificazioni al Mondiale 2026 in programma tra Canada, Stati Uniti e Messico. La Federazione, dopo le ultime due sconfitte contro Repubblica Ceca e Croazia, ha infatti deciso di sollevare dall'incarico Robert Prosinecki . Al suo posto, per la squadra di Vasilije Adzic , dovrebbe arrivare clamorosamente proprio un altro ex Juve .

Adzic, arriva Vucinic: sarà il nuovo ct del Montenegro

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Mirko Vucinic sarà il nuovo allenatore del Montenegro. La Federazione ha infatti raggiunto un accordo ormai totale con l'ex attaccante della Juve, che per anni è stato il simbolo della nazionale. L’annuncio dell'ufficialità è atteso già nella giornata di domani, quando arriveranno le firme sul contratto. Il classe 1983 ha accumulato esperienza in panchina nella stagione 2022/23, quando era entrato a far parte proprio dello staff del Montenegro. La più grande curiosità riguarda però l'incrocio ormai prossimo proprio con Vasilije Adzic che ha esordito in nazionale maggiore nel 2025, trovando già un gol in due presenze.