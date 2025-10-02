"Italia-Israele non si deve giocare": sale la protesta per l'assalto alla Global Sumud Flotilla

"Disertare gli spalti"

Sottolineando che continuerà la sensibilizzazione di mondo sportivo e cittadinanza, il Comitato richiama i tifosi dell'Udinese a "disertare gli spalti" e sollecita associazioni e società sportive a schierarsi per l'annullamento della gara, l'indisponibilità dello stadio e "l'estromissione della nazionale israeliana da Fifa e Uefa". L'appello è rivolto anche "al Governo, al ministro dell'Interno Piantedosi e all'Udinese Calcio, concessionaria dell'impianto". Nel documento il Comitato sostiene che dal 2023 "le vittime civili superano 65mila" e che tra queste "650 erano atleti e la maggior parte proprio calciatori". In serata oggi nel capoluogo friulano sono previsti due appuntamenti: alle 18 un presidio davanti allo stadio Friuli, promosso dalla Global Sumud Flotilla Fvg che si appoggia al Comitato per la Palestina di Udine. Alle 21, flash mob davanti all'ingresso dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia, organizzato da operatrici e operatori sanitari del nosocomio udinese.