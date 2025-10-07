Tresoldi boom! Gattuso dice sì, futuro con l'Italia? Perché ha convinto, file aperto in Federcalcio

MILANO - Anche Rino Gattuso potrebbe presto avere il suo Retegui. Il commissario tecnico non andrebbe però a pescarlo alla “fine del mondo” come aveva fatto ai tempi Roberto Mancini, ma dal cuore del vecchio continente, il Belgio. A differenza di Mateo (all’epoca dei fatti centravanti del Tigre), che ricalca alla perfezione la definizione di oriundo, Nicolò Tresoldi è italianissimo ma la sua storia famigliare lo ha portato in Germania e all’Hannover, dove in estate ha spiccato il volo per Brugge. L’attaccante, grazie al doppio passaporto, è stato precettato dall’Under 21 tedesca con cui ha collezionato 17 presenze e 6 gol destinate ad aumentare già nei prossimi giorni, considerato che è stato convocato pure per le gare con Grecia (venerdì a Jena) e Irlanda del Nord (martedì 14 a Belfast), questo però non gli impedirebbe di giocare in maglia azzurra.

Tresoldi: "Gattuso, il mio telefono è acceso!"

Il ragazzo da tempo è infatti sotto la lente degli osservatori federali che, come prova l’operazione Retegui, setacciano a tutte le latitudini possibili “azzurrabili”. Nessuno tuttavia avrebbe immaginato che Tresoldi sarebbe subito esploso al Brugge dove in questa prima parte di stagione ha segnato 5 gol in 17 partite in cui - al netto dei freddi numeri - ha fatto vedere cose davvero importanti, tanto che il suo nome già ha iniziato a circolare tra gli operatori di mercato. Per vederlo all’opera, per di più contro una difesa italiana, si è mosso personalmente il ct, presentatosi martedì scorso a Bergamo proprio per capire di che pasta fosse fatto il ragazzo. E Tresoldi non ha tradito le attese, ottenendo una promozione a pieni voti da parte dell’allenatore. E c’è dell’altro, perché, per caratteristiche, il ragazzo sarebbe considerato idoneo per coesistere tanto con Moise Kean, quanto con Retegui che formano la “coppia d’oro” su cui il commissario tecnico vuole costruire l’operazione mondiale. Alle loro spalle oggi ci sono Giacomo Raspadori e Pio Esposito però è doveroso da parte del commissario tecnico e del suo staff capire se possano esserci altri giocatori potenzialmente utili alla causa azzurra e, in questo senso, Tresoldi può diventarlo. Il ragazzo ha 21 anni, potenzialità enormi e ha lasciato un portone spalancato all’Italia («Il regolamento lo consente e il mio telefono è acceso, se Gattuso volesse fare una chiacchierata mi farebbe molto piacere. Nell’under 21 tedesca mi trovo molto bene, in futuro... si vedrà»). Per questo motivo sono in corso valutazioni riguardo all’opportunità di proporre al ragazzo il cambio di status che lo renderebbe convocabile per l’Italia.

Italia, Palma erede di Acerbi?

Allo stesso modo Gattuso, il suo staff e lo scouting federale stanno monitorando con grande attenzione la crescita di Matteo Palma, difensore centrale classe 2008 dell’Udinese che, pure lui avendo doppio passaporto italiano e tedesco, dopo aver iniziato la trafila nelle nazionali giovanili in azzurro, è stato più volte chiamato dall’under 16 e dall’under 17 della Germania. Nell’ultimo giro non è stato convocato ed è rimasto a Udine ad allenarsi. Kosta Runjaic, allenatore del club friulano, sta gestendo con grande sapienza la sua crescita: gli ha fatto giocare due gare da titolare in Coppa Italia (contro Carrarese e Palermo) e un tempo in A nel ko con il Sassuolo (28 settembre), ma a Udine tutti sono convinti di maneggiare un possibile gioiello. Palma potrebbe costituire insieme a Leoni l’architrave delle nazionali future e per questo il suo profilo è entrato prepotentemente sotto la lente di ingrandimento della federcalcio. E chissà che Gattuso, approfittando dell’assist dato dal calendario, non voglia fare una chiacchierata con il ragazzo proprio nei giorni in cui l’Italia resterà di stanza a Udine per la partita con Israele. Anche perché, là dietro, pure l’Italia - e non solo Inter - deve trovare l’erede di Acerbi.