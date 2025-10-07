Ma quale blocco Inter, la nuova Italia di Gattuso si fa in Premier. E si aspetta anche Chiesa…

MILANO - Più che il blocco Inter , a caratterizzare la seconda Italia varata da Rino Gattuso è il “blocco Premier” . Ieri sera a Coverciano (adunata fissata entro le 23.30) si sono presentati ben sei giocatori provenienti dal più ricco campionato al mondo, vale a dire Donnarumma , Vicario , Calafiori e Tonali (già presenti nelle convocazioni di agosto) più Udogie e Coppola . Il plotoncino - al netto dell’infortunio di Leoni , rimpiazzato proprio da Coppola - presto comprenderà pure Federico Chiesa che, come da accordi presi con il ct, tornerà in azzurro quando sarà al 100%.

Tonali faro azzurro

La Nazionale - segno dei tempi moderni - parla sempre più straniero: quasi un terzo dei giocatori precettati non bazzica più i campi della Serie A (al mazzo vanno aggiunti Raspadori che gioca nella Liga e Retegui andato a raccattare denari in Arabia), il che è senza dubbio un fattore positivo se si va a rivedere il ritmo con cui si è giocato il primo tempo di Juve-Milan, partitissima dell’ultima giornata. Negli occhi tutti abbiamo ancora la batosta di Oslo quando la Norvegia ci ha sovrastato proprio sul ritmo: lì paghiamo un gap evidente rispetto alla concorrenza e avere tanti italiani che giocano in Premier può essere indubbiamente un vantaggio, come prova il rendimento di Sandro Tonali in azzurro. Sarà ancora lui il faro della Nazionale che andrà ad affrontare Estonia (sabato a Tallinn) e Israele (martedì a Udine), quest’ultima partita ricca di significati che vanno ben oltre allo sport come sottolineato anche ieri dal presidente federale Gravina al podcast “Sette Vite”: «Italia-Israele? Su questo sono stato molto chiaro: c’è una netta distinzione tra il mio ruolo di cittadino, di uomo del mondo che è fortemente indignato per tutto quello che noi stiamo vedendo. Poi c’è una responsabilità politica che non mi compete e c’è una responsabilità sportiva. Io ritengo che lo sport abbia una grande funzione: quella di unire, di aggregare, di rendere tutto possibilmente condiviso. Noi riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo. Faremo di tutto per portare a casa il miglior risultato possibile».

Le novità

Per sostituire gli infortunati dell’ultima ora (Zaccagni e Politano, entrambi titolari all’andata con l’Estonia), Gattuso ha scelto un deb, Piccoli - alla prima chiamata in Nazionale maggiore - e una certezza, vale a dire Spinazzola. Vero è che questi mancava nel club Italia dal settembre 2023, ma, giocando pure lui in binario con Di Lorenzo al Napoli, il suo arrivo non necessiterà cambiamenti di equilibri sulle catene laterali dell’Italia.