Barcola lascia la Francia ma è tensione col Psg! "Nessuna lesione cronica"

La faida tra il Paris Saint Germain e la nazionale francese rischia di diventare più corposa e, soprattutto, di continuare ancora per un bel po'. Il più recente capitolo di questo confronto recente ma ardente è il rientro di Bradley Barcola dal ritiro di Clairefontaine. Il tutto dopo che il medico della selezione transalpina Franck Le Gall aveva reso noto nel pomeriggio dell'altro ieri il referto degli esami medici effettuati nella mattinata di lunedì stesso. L'esterno offensivo soffre, da referto, di "una lesione cronica al bicipite femorale destro", che lo ha dunque costretto a rientrare alla base, a pochi km dal centro sportivo di massimo rendimento di tutto il paese vicino.

Le parole di Deschamps e la nota del Psg

A tal proposito ha parlato il commissario tecnico Didier Deschamps, che ha voluto mettere bene in chiaro un assunto: "Non sono qui per correre rischi". Una dichiarazione con la quale l’allenatore francese ha voluto buttare un po’ di acqua sul fuoco dopo che, nella precedente sessione di match per le qualificazioni ai Mondiali Ousmane Dembélé e Désiré Doué avevano lasciato il ritiro a metà dopo altri due infortuni muscolari. La misura precauzionale, tuttavia, non ha sortito alcun effetto nel tentativo, già arduo, di ammorbidire i rapporti tra le due entità sportive già ai ferri corti. Questo perché, dopo il referto medico del dottore della nazionale, il Psg stesso è intervenuto con un comunicato ufficiale via social per smentire la cronicità del problema muscolare di Barcola.

"Nessun infortunio cronico"

"Le informazioni pubblicate in questo comunicato stampa non corrispondono in alcun modo alle informazioni mediche fornite dai team medici del Paris Saint-Germain. Prima del ritiro e dopo la partita della settima giornata di Ligue 1 contro il Lille, il Paris Saint Germain ha fornito alla nazionale francese un referto medico su Bradley Barcola, che non indicava in alcun modo un infortunio cronico dopo la partita contro l’Atalanta. Il club insiste inoltre sul fatto che la riservatezza medica deve essere rispettata a beneficio di tutte le parti", recita lo statement ufficiale della società parigina, che ha così preso nuovamente una posizione ferma nel diverbio con la federcalcio francese. Una voglia di “vendicarsi” dopo quanto accaduto agli altri due componenti dell’attacco dei campioni d’Europa? A pensare male, spesso si indovina, verrebbe da dire. Per il momento, però, Deschamps dovrà affrontare Azerbaigian e Islanda senza tre dei suoi migliori elementi offensivi.