Cannavaro a testa alta: "Fake news sullo stipendio da ct Uzbekistan: ecco la verità"

Fabio Cannavaro, da qualche giorno, è stato ufficializzato come nuovo CT dell'Uzbekistan , formazione che parteciparà alla Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti. Nelle ultime ore è circolata la voce su un suo presunto stipendio da oltre 4 milioni di euro, prontamente smetita dall'ex difensore della Juventus con una dichiarazione all'ANSA: "Non posso nascondere il mio disappunto per la fake news", ha detto il pallone d'oro del 2006 che oggi esordirà sulla panchina della nazionale asiatica.

La risposta alla fake news: "Mi sarei aspettato un controllo più attento"

Il suo entourage, inoltre, ci ha tenuto a precisare che il reale stipendio di Cannavaro sia meno della metà di quanto sia stato rilevato da diverse fonti nelle ultime ore. Il classe 1973 ha poi continuato: "Da neo commissario tecnico dell'Uzbekistan, non posso nascondere il mio disappunto per la fake news, subito rilanciata da internet a livello globale, secondo la quale sarei stato ingaggiato dalla Federcalcio uzbeka, per guidare la Nazionale che nel giugno 2026 parteciperà al Mondiale per la prima volta nella sua storia, con uno stipendio di 4 milioni di euro netti l'anno, diventando uno tra i dieci ct più pagati al mondo".

Il pallone d'oro 2006 ha poi aggiunto: "Mi sarei aspettato un controllo più attento delle fonti, nell' informazione sportiva le fake news creano sempre più un cortocircuito incontrollabile. Stavolta è capitato a me e ho potuto misurare quanto questo sia pericoloso e dannoso, sia per i fruitori delle varie piattaforme sia per chi è oggetto di fake news e non può fare nulla per arginarle, vista la velocità del web".

"Ecco perchè ho accettato l'Uzbekistan"

L'allenatore ha poi spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta della nazionale asiatica: "La verità è una sola. Ho accettato con entusiasmo la proposta di allenare l'Uzbekistan con la prospettiva del Mondiale e della valorizzazione dei giovani talenti di un calcio in crescita". In conclusione, sulle ambizioni dellu'Uzbekistan e il progetto della formazione per i prossimi anni: "Il contratto è fino al 2027, con opzione di rinnovo biennale, segno che il progetto non è di breve periodo e prescinde dal mero aspetto economico".

