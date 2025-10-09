Vogliono i Mondiali d’inverno sempre! Infantino-Al Khelaifi, lo schiaffo dei soldi: "Certi tornei..."

Intervenuto in occasione dell'assemblea dell'European football clubs (EFC) a Roma, Gianni Infantino ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il numero uno della FIFA, tra i vari argomenti toccati, non ha escluso la possibilità di rivedere un Mondiale d'inverno: "E' stato un esperimento che ha avuto successo". Poi la frecciatina all'Italia, ancora indietro in vista di Euro 2032 per quanto riguarda gli stadi: "Se non riusciamo allora veramente bisogna chiudere e andare a casa tutti quanti".

Fifa, Infantino spinge i Mondiali d'Inverno

Il presidente della FIFA ha parlato dell'ipotesi di riorganizzare un Mondiale d'inverno dopo l'esperimento positivo in Qatar nel 2022: "Ne stiamo parlando, ma non solo per il Mondiale che si svolgerà tra nove anni in Arabia Saudita (2034). La riflessione deve essere generale. A luglio fa molto caldo per giocare anche in alcuni Paesi europei, quindi forse dobbiamo riflettere su questo". E ancora: "Certi tornei non si possono giocare in estate in alcune località, quindi dovremo cambiare il calendario", spiega Infantino. E ancora: "Dobbiamo avere la mente aperta", conclude l'italo-svizzero, alla guida della FIFA dal 2016 e che lavora, quindi, a un'ulteriore modifica del calendario calcistico mondiale in previsione dei prossimi anni.

Mondiali d'Inverno, Al-Khelaifi gongola

A fare eco al presidente Infantino è stato Nasser Al-Khelaifi, numero uno dell'EFC e patron del PSG: "Non si deve avere paura del cambiamento - commenta il qatariota - ma dall'altra parte dobbiamo chiederci se questa modifica abbia effetti migliorativi. Difficile dire oggi quale sia l'opzione migliore, ma sicuramente valuteremo tutto e cercheremo di capire quali siano le opzioni migliori". Il patron ha poi proseguito, affermando che una novità del genere dovrebbe prima essere presentata a tutti i soggetti coinvolti: "Dobbiamo anche parlare con gli allenatori e con i giocatori, perché sono loro che lavorano quotidianamente". E poi in riferimento alla Superlega: "Noi vogliamo costruire ponti, nel calcio non c'è posto per i conflitti, ce ne sono già troppi. Speriamo tornino tutti nell'EFC, anche il Real Madrid. Noi siamo la casa di tutti e non abbiamo bisogno di altre competizioni per club".