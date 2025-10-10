Mbappé, l’Azerbaigian per il sorpasso a Giroud: "Sarò felice di batterlo"

A velocità massima. Come piace a lui. Da sempre. Kylian Mbappé si sente pronto a superare Olivier Giroud nella classifica all time dei marcatori della nazionale francese. E lo ha fatto capire senza mezzi termini nel pomeriggio di ieri, quando dal ritiro di Clairefontaine ha usato un'espressione tra il serio e lo scherzoso per rendere evidenti le sue ambizioni. "Penso che batterò il record di gol di Giroud, anche se non so quando. Forse domani (oggi), chissà. O forse tra un po' di tempo. È qualcosa che verrà naturale, che accadrà e nel momento in cui arriverà sarò molto felice. Poi, andrò avanti", ha detto in modo tranchant il capitano di una Francia che ospiterà l'Azerbaigian in quel Parc des Princes dove per sette anni ha inanellato reti dopo reti. E, sebbene sia ancora a cinque incollature dall'ex centravanti del Milan - che per ora è primo con 57 centri contro i 52 di Mbappé - l'attaccante attualmente al Real Madrid dimostra nuovamente quando per lui non ci siano limiti. Sfidare la nazionale caucasica, ultima in classifica delle qualificazioni ai Mondiali con un solo punto, è un'opportunità enorme per poter accumulare altri gol con la maglia dei Bleus. Soprattutto per qualcuno che nelle prime 12 apparizioni con la sua squadra di club ha accumulato ben 16 reti, ribadendo all'Europa e al mondo intero che andare a segno resta non solo la sua priorità ma anche il suo principale talento.