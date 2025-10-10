Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Openda non incide, minuti per Zhegrova. Thuram gioca e Rabiot segna nel tris Francia

Belgio e Kosovo non riescono ad andare oltre lo 0-0 contro Macedonia del Nord e Slovenia. Vincono Germania e Svizzera
3 min
Openda non incide, minuti per Zhegrova. Thuram gioca e Rabiot segna nel tris Francia© EPA

La Francia fa l'en plein. Tutto facile per la formazione di Didier Deschamps che supera 3-0 l'Azerbaigian e allunga a punteggio pieno nel Gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali 2026 che si disputeranno dall'11 giugno al 19 luglio tra Messico, Canada e Stati Uniti. La sblocca Mbappé nel recupero della prima frazione di gioco, poi nella ripresa il milanista Rabiot e l'ex Udinese Thauvin fissano il punteggio finale. In campo dal primo all'ultimo minuto il centrocampista della Juve Khéphren Thuram. Nello stesso girone pirotecnico 3-5 tra Islanda e Ucraina. Per i padroni di casa doppietta di Albert Gudmundsson, protagonista di un avvio di stagione complicato con la Fiorentina, e gol del genoano Ellertsson. Dall'altra parte doppio sigillo anche per l'altro rossoblù Malinovskyi

Belgio e Kosovo pareggiano. Ok Svizzera e Germania

Finiscono invece 0-0 Belgio-Macedonia del Nord e Kosovo-Slovenia. Partono dalla panchina i bianconeri Openda e Zhegrova: il primo entra al 59' ma non riesce a incidete mentre l'ex Lilla fa il suo ingresso in campo solo nel finale. Ne approfittano la Svizzera che piega 2-0 la Svezia a Solna grazie al calcio di rigore di Xhaka e alla rete di Manzambi in pieno recupero, e il Kazakistan che abbatte il Liechtenstein con un rotondo 4-0. Stesso punteggio per la Germania che supera il Lussemburgo, mentre sempre nel Gruppo A l'Irlanda del Nord batte 2-0 il Lussemburgo.

Classifica qualificazioni Mondiali 2026

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026