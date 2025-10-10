Openda non incide, minuti per Zhegrova. Thuram gioca e Rabiot segna nel tris Francia

La Francia fa l'en plein. Tutto facile per la formazione di Didier Deschamps che supera 3-0 l'Azerbaigian e allunga a punteggio pieno nel Gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali 2026 che si disputeranno dall'11 giugno al 19 luglio tra Messico, Canada e Stati Uniti. La sblocca Mbappé nel recupero della prima frazione di gioco, poi nella ripresa il milanista Rabiot e l'ex Udinese Thauvin fissano il punteggio finale. In campo dal primo all'ultimo minuto il centrocampista della Juve Khéphren Thuram. Nello stesso girone pirotecnico 3-5 tra Islanda e Ucraina. Per i padroni di casa doppietta di Albert Gudmundsson, protagonista di un avvio di stagione complicato con la Fiorentina, e gol del genoano Ellertsson. Dall'altra parte doppio sigillo anche per l'altro rossoblù Malinovskyi.