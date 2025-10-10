Openda non incide, minuti per Zhegrova. Thuram gioca e Rabiot segna nel tris Francia

La Francia fa l'en plein. Tutto facile per la formazione di Didier Deschamps che supera 3-0 l'Azerbaigian e allunga a punteggio pieno nel Gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali 2026 che si disputeranno dall'11 giugno al 19 luglio tra Messico, Canada e Stati Uniti. La sblocca Mbappé nel recupero della prima frazione di gioco, poi nella ripresa il milanista Rabiot e l'ex Udinese Thauvin fissano il punteggio finale. In campo dal primo all'ultimo minuto il centrocampista della Juve Khéphren Thuram. Nello stesso girone pirotecnico 3-5 tra Islanda e Ucraina. Per i padroni di casa doppietta di Albert Gudmundsson, protagonista di un avvio di stagione complicato con la Fiorentina, e gol del genoano Ellertsson. Dall'altra parte doppio sigillo anche per l'altro rossoblù Malinovskyi.
Belgio e Kosovo pareggiano. Ok Svizzera e Germania
Finiscono invece 0-0 Belgio-Macedonia del Nord e Kosovo-Slovenia. Partono dalla panchina i bianconeri Openda e Zhegrova: il primo entra al 59' ma non riesce a incidete mentre l'ex Lilla fa il suo ingresso in campo solo nel finale. Ne approfittano la Svizzera che piega 2-0 la Svezia a Solna grazie al calcio di rigore di Xhaka e alla rete di Manzambi in pieno recupero, e il Kazakistan che abbatte il Liechtenstein con un rotondo 4-0. Stesso punteggio per la Germania che supera il Lussemburgo, mentre sempre nel Gruppo A l'Irlanda del Nord batte 2-0 il Lussemburgo.
Classifica qualificazioni Mondiali 2026