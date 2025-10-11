Mahrez, l'Algeria e la risposta sui Mondiali: “Non sono Cristiano Ronaldo”

L’Algeria, con una netta vittoria contro la Somalia. ha messo in cassaforte la qualificazione ai Mondiali 2026 . Ma, mentre la squadra ha festeggiato il pass per la fase finale, i riflettori si sono spostati tutti su Riyad Mahrez , che nel post-partita ha ufficializzato una notizia attesa, ma comunque dolorosa per il popolo algerino: lascerà la nazionale dopo il Mondiale . Il più grande riferimento per i biancoverdi negli ultimi anni e guida tecnica della storica vittoria della Coppa d'Africa del 2019.

Mahrez lascia l'Algeria e cita Cristiano Ronaldo

L'ex stella del Manchester City, ora all'Al Ahli, ha detto addio alla Nazionale con il sorriso, rispondendo a una domanda molto diretta: "Sarà il tuo ultimo Mondiale?". Ha risposto con ironia, ma anche con una chiarezza che non lascia spazio a ripensamenti: "Questo sarà il mio ultimo Mondiale. Non sono mica Cristiano Ronaldo" ha dichiarato in zona mista, con un sorriso amaro e la consapevolezza del tempo che passa.

La storia con l'Algeria

Con 106 presenze (compre le amichevoli) e 33 gol, Mahrez è stato uno dei simboli della generazione d’oro algerina, nonché protagonista assoluto nella storica vittoria della Coppa d’Africa 2019. La sua carriera in nazionale, iniziata nel 2014, ha attraversato momenti di gloria e delusione, ma è sempre stata segnata da un forte senso d’identità e da una leadership mai ostentata. Nonostante oggi giochi in Arabia Saudita con l’Al-Ahli, dopo i trionfi con il Manchester City di Guardiola, Mahrez resta un’icona calcistica per l’intero Nord Africa. E sarà il punto di riferimento anche per il prossimo Mondiale, sia in campo sia nello spogliatoio. E magari festeggerà con qualche Sium di Cr7.