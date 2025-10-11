Thuram, prima volta Francia e dedica a sorpresa: "Ha una storia bellissima"

"Sono molto orgoglioso di aver esordito, soprattutto a Parigi, dove sono cresciuto, davanti alla mia famiglia. So che mio fratello è orgoglioso di me e questa è la cosa più importante". Così Khephren Thuram , centrocampista della Juventus e della Nazionale francese, al termine della partita vinta 3-0 contro l'Azerbaigian valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il 24enne ha esordito da titolare nella Francia e ha parlato così a L'Equipe: "Guarderò la mia prestazione più tardi. Sono solo felice di aver preso i tre punti. Mi sto proiettando partita per partita, allenamento per allenamento. Non penso ancora alla Coppa del Mondo".

Sulla partita

Thuram ha analizzato anche la prestazione dei transalpini: "Non è stata una partita facile... Loro erano solidi, con un blocco denso. È stato complicato, dovevamo farli muovere, non c'era molto spazio, loro si sono difesi bene, ma noi siamo stati più bravi nel secondo tempo". Kylian Mbappé ha sbloccato la partita allo scadere del primo tempo, ma nel finale è uscito per infortunio e rischia di saltare la prossima di Champions proprio contro la Juventus. Al suo posto è entrato l'ex Udinese Florian Thauvin, che dopo un minuto ha subito timbrato il cartellino segnando il gol del 3-0. Thuram si è espresso così sui due: "Kylian ha segnato un gran gol, ma la storia di Thauvin è bellissima. Entrambi i gol sono magnifici. Siamo molto contenti per Florian. Sappiamo che è un grande giocatore. È un esempio da seguire: lavora duramente ogni giorno. Non sono sorpreso di vederlo a questo livello", ha concluso.