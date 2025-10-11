Gattuso carica e analizza l'Italia: "Cambiato stile, abbiamo perso una forza"

Dentro o fuori. L'Italia non è padrona del proprio destino e per strappare il pass diretto per il Mondiale del 2026 dovrà necessariamente trovare il successo contro l'Estonia questa sera e sperare in un passo falso della Norvegia, nella speranza di non dover disputare i Playoff. A poche ore dalla gara cruciale per gli azzurri, il commissario tecnico Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni della RAI per presentare la sfida: "Voglio una nazionale formata da uomini coraggiosi, ma i ragazzi devono saper annusare anche il pericolo".

L'atteggiamento e la voglia di tornare "come eravamo prima"

L'ex Milan, prima di tutto, ha sottolineato che gli azzurri devono ritrovare lo smalto e l'atteggiamento che si è perso negli ultimi anni: "Il percorso è lungo, ma dobbiamo ritornare quelli che eravamo prima". Poi sugli aspetti dove l'Italia deve tornare a essere tra le più forti al mondo: "Noi eravamo un’eccellenza nella scuola dei portieri, eravamo un’eccellenza nel modo di difendere e cambiando il modo di stare in campo, provando a fare qualcosa di diverso, abbiamo perso questa forza".

Gattuso e una nazionale a viso aperto

Il CT Gattuso vuole una nazionale che sappia giocare a viso aperto e che sia temuta dal suo avversario, come avveniva in precedenza: "Dobbiamo ritornare a fare cose che abbiamo smesso di fare.Si giocava di reparto e ora invece si difende in maniera diversa, a campo aperto uno contro uno correndo dei rischi. Dobbiamo ritornare a quella che era la forza azzurra, al blocco difensivo italiano che tutti nel mondo temevano".