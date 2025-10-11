Yildiz super con la Turchia, Vlahovic non punge e perde. Conceicao riposa

La Turchia di Vincenzo Montella travolge la Bulgaria: sono sei le reti messe a segno dalla nazionale turca, due delle quali firmate dal talento della Juventus Kenan Yildiz, in grande spolvero nel match che ha permesso al tecnico italiano di raggiungere il secondo posto in classifica alle spalle della Spagna a quota 6 punti nel Gruppo E. A sbloccare le marcature è Arda Guler all'11', a cui però risponde subito Kirilov per la Bulgaria dopo due minuti. Il primo tempo termina in parità, la storia del secondo è completamente diversa: in sette minuti un autogol di Popov prima e la super doppietta di Yildiz poi, portano la Turchia sul 4-1. Al tabellino dei marcatori si aggiunge il giallorosso Celik al 65', con Kahveci che chiude i giochi sul 6-1 nell'ultimo minuto di gara. Se da una parte sorride Yildiz, dall'altra non esultano Vlahovic e Kostic, usciti sconfitti con la loro Serbia dal match contro l'Albania, terminato 1-0 per la nazionale di Sylvinho grazie alla rete dell'ex Inter Manaj allo scadere del primo tempo. Seconda sconfitta consecutiva, dunque, per la Serbia, con i due calciatori della Juventus che scivolano al terzo posto nel Gruppo K a 7 punti, scivolando a quattro distanze dall'Albania e otto dall'imbattuta Inghilterra.