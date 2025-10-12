Nigeria, terrore in volo: atterraggio d'emergenza alla cieca, guardate il vetro dell'aereo

Momenti di grande tensione per la nazionale di calcio della Nigeria , costretta a un atterraggio d’emergenza Il team stava facendo ritorno da Polokwane, in Sudafrica, dove aveva conquistato una preziosa vittoria per 2-1 contro il Lesotho , valida per le qualificazioni ai Mondiali. Il volo, operato dalla compagnia ValueJet, era lo stesso utilizzato per il viaggio di andata. Dopo uno scalo tecnico nella capitale angolana Luanda per il rifornimento di carburante, l’aereo ha subito un danno che ha costretto l’equipaggio a prendere decisioni rapide. L’incidente ha provocato un ritardo nei piani della nazionale, attesa a Uyo per la prossima sfida contro il Benin .

Nigeria, atterraggio d'emergenza

Durante la tratta di ritorno dalla trasferta sudafricana, l’aereo charter della ValueJet che trasportava giocatori e staff tecnico della nazionale nigeriana ha subito una grave crepa sul parabrezza in pieno volo. L’incidente si è verificato circa 25 minuti dopo il decollo da Luanda, dove l’aereo aveva effettuato una sosta per rifornimento. Il danno, descritto come una "crepa significativa", ha reso impossibile proseguire in sicurezza, costringendo i piloti a richiedere un atterraggio d’emergenza immediato. L’aereo è rientrato con successo all’aeroporto di Luanda, senza ulteriori conseguenze per i passeggeri. Sull'aereo anche Lookman dell'Atalanta oltre a diverse vecchie conoscenze della Serie A come Osimhen, Troost-Ekong e Chukwueze. Ora, la priorità è far arrivare in tempo la squadra a Uyo per la partita di martedì contro il Benin, cruciale per mantenere vive le speranze di qualificazione ai Mondiali 2026.

Il comunicato della Federazione

La Federazione Calcistica della Nigeria (NFF) ha pubblicato una nota ufficiale per rassicurare i tifosi e spiegare quanto accaduto. Nel comunicato, viene confermata la presenza di una "grave crepa" sul parabrezza del velivolo, che ha reso necessario l’atterraggio d’emergenza. La NFF ha inoltre fatto sapere che si sta collaborando attivamente con le autorità federali per trovare una soluzione rapida. "ValueJet Airline e le autorità competenti del governo federale della Nigeria, tra cui l'onorevole Ministro dell'Aviazione, l'Onorevole Ministro degli Affari Esteri e il Capo di Gabinetto del Presidente, stanno lavorando assiduamente per ottenere i permessi di sorvolo e atterraggio per un altro aereo", si legge nel comunicato. L’obiettivo è far partire un secondo velivolo da Lagos per raggiungere la squadra in Luanda e garantire l’arrivo a Uyo in tempo utile per la partita importante contro il Benin. L’incontro è decisivo: con il successo contro il Lesotho, la Nigeria è salita al terzo posto nel girone, a un punto dal Sudafrica e tre dal Benin.