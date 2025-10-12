La Serbia riparte dall'ex Juve: chi è il nuovo ct dopo il terremoto post Albania

Dopo due stagioni positive all’Atalanta, nel 1998 Zoran Mirković approda alla Juventus su precisa richiesta di Marcello Lippi, allora allenatore dei bianconeri. Nella sua prima fase a Torino, il difensore serbo trova spazio da titolare, collezionando presenze sia in campionato che in Champions League. Tuttavia, con l’arrivo di Carlo Ancelotti in panchina, il suo ruolo cambia: il difensore serbo finisce ai margini del progetto tecnico, impiegato principalmente in Coppa Italia e la Coppa UEFA. Il rapporto con il club si raffredda, e nel 2000 il giocatore decide di cambiare aria, trasferendosi al Fenerbahçe in Turchia. Dall'addio al calcio, poi, il ct serbo si è dedicato ai corsi per diventare allenatore: dal 2015 vice al Sindelic Belgrado prima di diventare capo allenatore. Poi un bienno al Montenegro sempre nel ruolo di vice e il ritorno in patria con il Partizan. Dal 2025 è il ct della Serbia U21 e ora è chiamato a risollevare il morale alla nazionale maggiore in vista delle prossime gare di qualificazione ai prossimi Mondiali.
Nuovo scossone per la Serbia, che dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Albania a Leskovac perde anche il suo commissario tecnico. Dragan Stojković, alla guida della nazionale maggiore da oltre quattro anni, ha infatti rassegnato le proprie dimissioni subito dopo il secondo passo falso consecutivo nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il match, deciso da una rete allo scadere del primo tempo dell’ex Inter Rey Manaj, ha lasciato strascichi pesanti all’interno dell’ambiente serbo, ora in piena crisi. La sconfitta, infatti, ha fatto scivolare la Serbia al terzo posto nel Gruppo K, con 7 punti, alle spalle dell’Albania (11) e della capolista Inghilterra (15), ancora imbattuta. Una situazione complicata soprattutto guardando ai playoff con tre gare ancora da giocare e una sfida complicata proprio contro gli inglesi. La Federazione ha scelto un ex Juve per guidare il gruppo in vista dei prossimi match.
Le dimissioni di Stojković
La decisione di Dragan Stojković di lasciare l’incarico è arrivata nelle ore successive alla sfida persa contro l’Albania, gara che ha sancito la seconda sconfitta consecutiva per i balcanici nelle qualificazioni. Un epilogo amaro per un allenatore che, come sottolineato dalla Federcalcio serba nel comunicato ufficiale, “ha dato un contributo significativo alla qualificazione ai Campionati mondiali ed europei” e ha portato la squadra “al primo posto nella Divisione B della Nations League, mantenendo poi lo status nella Divisione A”. Un bilancio tutto sommato positivo, che però non è bastato a salvare un ciclo tecnico in declino. La prestazione contro l’Albania, considerata sotto le aspettative, ha convinto il tecnico a farsi da parte. Per i giocatori della Juventus, Dusan Vlahovic e Filip Kostic, si è trattato di una serata da dimenticare, con la squadra incapace di reagire e di dare segnali di risveglio. L’interruzione del percorso con Stojković segna un momento cruciale per il futuro della nazionale, con il testimone che ora passa a una vecchia conoscenza bianconera.
Mirković, è la scelta della Federazione
In attesa di una scelta definitiva per la guida tecnica, sarà Zoran Mirković, attuale allenatore dell’Under 21 serba ed ex giocatore della Juventus, a sedersi momentaneamente sulla panchina della nazionale maggiore. Il tecnico ha raggiunto la squadra questa mattina a Niš, insieme a parte dello staff giovanile composto da Strahinja Pandurović, Lazar Tomić, Aleksandar Kirovski, Dejan Odavić e Bogdan Milićević. Mirković guiderà la Serbia nella delicata trasferta contro Andorra, ultimo impegno prima della riunione ufficiale del Comitato Esecutivo della Federcalcio serba, prevista per venerdì 17 ottobre. In quella sede, come specificato nel comunicato, verranno prese “tutte le ulteriori decisioni relative ai cambiamenti alla guida della nazionale”, seguendo la procedura standard dell’organizzazione. Ora per Mirković e la Serbia la prossima gara è importante per ridurre il gap con l'Albania (che ha una partita in più). Il calendario dei balcanici vedrà due sfide sulla carta più abbordabili con Andorra, appunto, e Lettonia ma nel mezzo c'è l'Inghilterra. Anche gli albanesi dovranno affrontare gli inglesi e Andorra negli ultimi due match del girone. Dunque situazione complicata a cui, ora, la Federazione dovrà pensare per optare alla scelta migliore per provare a recuperare in classifica.
Il passato alla Juve
Nuovo scossone per la Serbia, che dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Albania a Leskovac perde anche il suo commissario tecnico. Dragan Stojković, alla guida della nazionale maggiore da oltre quattro anni, ha infatti rassegnato le proprie dimissioni subito dopo il secondo passo falso consecutivo nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il match, deciso da una rete allo scadere del primo tempo dell’ex Inter Rey Manaj, ha lasciato strascichi pesanti all’interno dell’ambiente serbo, ora in piena crisi. La sconfitta, infatti, ha fatto scivolare la Serbia al terzo posto nel Gruppo K, con 7 punti, alle spalle dell’Albania (11) e della capolista Inghilterra (15), ancora imbattuta. Una situazione complicata soprattutto guardando ai playoff con tre gare ancora da giocare e una sfida complicata proprio contro gli inglesi. La Federazione ha scelto un ex Juve per guidare il gruppo in vista dei prossimi match.
Le dimissioni di Stojković
La decisione di Dragan Stojković di lasciare l’incarico è arrivata nelle ore successive alla sfida persa contro l’Albania, gara che ha sancito la seconda sconfitta consecutiva per i balcanici nelle qualificazioni. Un epilogo amaro per un allenatore che, come sottolineato dalla Federcalcio serba nel comunicato ufficiale, “ha dato un contributo significativo alla qualificazione ai Campionati mondiali ed europei” e ha portato la squadra “al primo posto nella Divisione B della Nations League, mantenendo poi lo status nella Divisione A”. Un bilancio tutto sommato positivo, che però non è bastato a salvare un ciclo tecnico in declino. La prestazione contro l’Albania, considerata sotto le aspettative, ha convinto il tecnico a farsi da parte. Per i giocatori della Juventus, Dusan Vlahovic e Filip Kostic, si è trattato di una serata da dimenticare, con la squadra incapace di reagire e di dare segnali di risveglio. L’interruzione del percorso con Stojković segna un momento cruciale per il futuro della nazionale, con il testimone che ora passa a una vecchia conoscenza bianconera.
Mirković, è la scelta della Federazione
In attesa di una scelta definitiva per la guida tecnica, sarà Zoran Mirković, attuale allenatore dell’Under 21 serba ed ex giocatore della Juventus, a sedersi momentaneamente sulla panchina della nazionale maggiore. Il tecnico ha raggiunto la squadra questa mattina a Niš, insieme a parte dello staff giovanile composto da Strahinja Pandurović, Lazar Tomić, Aleksandar Kirovski, Dejan Odavić e Bogdan Milićević. Mirković guiderà la Serbia nella delicata trasferta contro Andorra, ultimo impegno prima della riunione ufficiale del Comitato Esecutivo della Federcalcio serba, prevista per venerdì 17 ottobre. In quella sede, come specificato nel comunicato, verranno prese “tutte le ulteriori decisioni relative ai cambiamenti alla guida della nazionale”, seguendo la procedura standard dell’organizzazione. Ora per Mirković e la Serbia la prossima gara è importante per ridurre il gap con l'Albania (che ha una partita in più). Il calendario dei balcanici vedrà due sfide sulla carta più abbordabili con Andorra, appunto, e Lettonia ma nel mezzo c'è l'Inghilterra. Anche gli albanesi dovranno affrontare gli inglesi e Andorra negli ultimi due match del girone. Dunque situazione complicata a cui, ora, la Federazione dovrà pensare per optare alla scelta migliore per provare a recuperare in classifica.