La Serbia riparte dall'ex Juve: chi è il nuovo ct dopo il terremoto post Albania

Nuovo scossone per la Serbia , che dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Albania a Leskovac perde anche il suo commissario tecnico. Dragan Stojković , alla guida della nazionale maggiore da oltre quattro anni, ha infatti rassegnato le proprie dimissioni subito dopo il secondo passo falso consecutivo nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il match, deciso da una rete allo scadere del primo tempo dell’ex Inter Rey Manaj, ha lasciato strascichi pesanti all’interno dell’ambiente serbo, ora in piena crisi. La sconfitta, infatti, ha fatto scivolare la Serbia al terzo posto nel Gruppo K , con 7 punti, alle spalle dell’Albania (11) e della capolista Inghilterra (15), ancora imbattuta. Una situazione complicata soprattutto guardando ai playoff con tre gare ancora da giocare e una sfida complicata proprio contro gli inglesi. La Federazione ha scelto un ex Juve per guidare il gruppo in vista dei prossimi match.

Le dimissioni di Stojković

La decisione di Dragan Stojković di lasciare l’incarico è arrivata nelle ore successive alla sfida persa contro l’Albania, gara che ha sancito la seconda sconfitta consecutiva per i balcanici nelle qualificazioni. Un epilogo amaro per un allenatore che, come sottolineato dalla Federcalcio serba nel comunicato ufficiale, “ha dato un contributo significativo alla qualificazione ai Campionati mondiali ed europei” e ha portato la squadra “al primo posto nella Divisione B della Nations League, mantenendo poi lo status nella Divisione A”. Un bilancio tutto sommato positivo, che però non è bastato a salvare un ciclo tecnico in declino. La prestazione contro l’Albania, considerata sotto le aspettative, ha convinto il tecnico a farsi da parte. Per i giocatori della Juventus, Dusan Vlahovic e Filip Kostic, si è trattato di una serata da dimenticare, con la squadra incapace di reagire e di dare segnali di risveglio. L’interruzione del percorso con Stojković segna un momento cruciale per il futuro della nazionale, con il testimone che ora passa a una vecchia conoscenza bianconera.

Mirković, è la scelta della Federazione

In attesa di una scelta definitiva per la guida tecnica, sarà Zoran Mirković, attuale allenatore dell’Under 21 serba ed ex giocatore della Juventus, a sedersi momentaneamente sulla panchina della nazionale maggiore. Il tecnico ha raggiunto la squadra questa mattina a Niš, insieme a parte dello staff giovanile composto da Strahinja Pandurović, Lazar Tomić, Aleksandar Kirovski, Dejan Odavić e Bogdan Milićević. Mirković guiderà la Serbia nella delicata trasferta contro Andorra, ultimo impegno prima della riunione ufficiale del Comitato Esecutivo della Federcalcio serba, prevista per venerdì 17 ottobre. In quella sede, come specificato nel comunicato, verranno prese “tutte le ulteriori decisioni relative ai cambiamenti alla guida della nazionale”, seguendo la procedura standard dell’organizzazione. Ora per Mirković e la Serbia la prossima gara è importante per ridurre il gap con l'Albania (che ha una partita in più). Il calendario dei balcanici vedrà due sfide sulla carta più abbordabili con Andorra, appunto, e Lettonia ma nel mezzo c'è l'Inghilterra. Anche gli albanesi dovranno affrontare gli inglesi e Andorra negli ultimi due match del girone. Dunque situazione complicata a cui, ora, la Federazione dovrà pensare per optare alla scelta migliore per provare a recuperare in classifica.