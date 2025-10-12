Koopmeiners ancora in panchina mentre l'Olanda domina la Finlandia. Adams-McTominay lanciano la Scozia

AMSTERDAM (Olanda) - Alla Johan Cruijff Arena l' Olanda vede sempre più vicino la qualificazione ai Mondiali vincendo lo scontro diretto contro la Finlandia per 4-0 regalando una ghiotta occasione alla Polonia per la corsa al 2° posto nel Gruppo G. Orange che in neanche 20 minuti indirizzano la partita con Memphis Depay assoluto protagonista: assist all'8' per la rete di Malen e al 17' per quella di Van Dijk mentre al 36' si toglie la soddisfazione del gol personale (n° 54 cin la maglia della nazionale) su calcio di rigore. Il poker lo cala all'84' Gakpo con una bella conclusione sotto l'incrocio. Spettatore in panchina lo juventino Teun Koopmeiners . La squadra di Koeman sale a quota 16 punti portandosi a +6 sia sulla Finlandia (che vanta ha una gara in più) che sulla Polonia che scende in campo alle 20:45 a Kaunas contro la Lituania.

Adams decisivo per la Scozia!

Lotta serrata nel Gruppo C perché la "coppia italiana" Adams-McTominay è decisiva nel successo della Scozia contro la Bielorussia per 2-0 che porta porta gli scozzesi provvisoriamente in testa a 10 punti a +3 sulla Danimarca (in campo alle 20:45 contro la Grecia). L'attaccante dei Granata sblocca il parziale al 15' e poi è il turno del campione d'Italia: un suo fallo subito al 66' porta il Var ad annullare la rete del pareggio bielorusso (realizzato da Malashevich) e poi all'84' chiude lui i conti. Da ricordare che l'andata dello scontro diretto tra le due finì 0-0 ma la differenza reti per ora premia i danesi (+9 su +5) con le due si riaffronteranno all'ultima giornata.

Colpo Isole Faroe: cade la Repubblica Ceca!

Invece nel Gruppo L sconfitta a sorpresa della Repubblica Ceca che cade a Torshavn contro le Isole Faroe per 2-1 offrendo alla Croazia (una gara in meno) di Luca Modric l'occasione di prendersi la vetta in solitaria in caso di vittoria questa sera contro il fanalino di coda Gilbilterra. I cechi trovano al 78' il pareggio con Karabec ma 180" dopo svista della difesa di Hasek e con Olsen che serve Agnarrson che non può fallire un gol che rimette in gioco le Faroe per il 2° posto proprio della Repubblica Ceca ad un solo punto. Infine Cipro archivia 4-0 San Marino nel Gruppo H.