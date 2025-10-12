Koopmeiners ancora in panchina mentre l'Olanda domina la Finlandia. Adams-McTominay lanciano la Scozia

AMSTERDAM (Olanda) - Alla Johan Cruijff Arena l'Olanda vede sempre più vicino la qualificazione ai Mondiali vincendo lo scontro diretto contro la Finlandia per 4-0 regalando una ghiotta occasione alla Polonia per la corsa al 2° posto nel Gruppo G. Orange che in neanche 20 minuti indirizzano la partita con Memphis Depay assoluto protagonista: assist all'8' per la rete di Malen e al 17' per quella di Van Dijk mentre al 36' si toglie la soddisfazione del gol personale (n° 54 cin la maglia della nazionale) su calcio di rigore. Il poker lo cala all'84' Gakpo con una bella conclusione sotto l'incrocio. Spettatore in panchina lo juventino Teun Koopmeiners.
La squadra di Koeman sale a quota 16 punti portandosi a +6 sia sulla Finlandia (che vanta ha una gara in più) che sulla Polonia che scende in campo alle 20:45 a Kaunas contro la Lituania.
Adams decisivo per la Scozia!
Lotta serrata nel Gruppo C perché la "coppia italiana" Adams-McTominay è decisiva nel successo della Scozia contro la Bielorussia per 2-0 che porta porta gli scozzesi provvisoriamente in testa a 10 punti a +3 sulla Danimarca (in campo alle 20:45 contro la Grecia). L'attaccante dei Granata sblocca il parziale al 15' e poi è il turno del campione d'Italia: un suo fallo subito al 66' porta il Var ad annullare la rete del pareggio bielorusso (realizzato da Malashevich) e poi all'84' chiude lui i conti. Da ricordare che l'andata dello scontro diretto tra le due finì 0-0 ma la differenza reti per ora premia i danesi (+9 su +5) con le due si riaffronteranno all'ultima giornata.
Colpo Isole Faroe: cade la Repubblica Ceca!
Invece nel Gruppo L sconfitta a sorpresa della Repubblica Ceca che cade a Torshavn contro le Isole Faroe per 2-1 offrendo alla Croazia (una gara in meno) di Luca Modric l'occasione di prendersi la vetta in solitaria in caso di vittoria questa sera contro il fanalino di coda Gilbilterra. I cechi trovano al 78' il pareggio con Karabec ma 180" dopo svista della difesa di Hasek e con Olsen che serve Agnarrson che non può fallire un gol che rimette in gioco le Faroe per il 2° posto proprio della Repubblica Ceca ad un solo punto. Infine Cipro archivia 4-0 San Marino nel Gruppo H.