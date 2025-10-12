Modric verso il quinto Mondiale, Hojlund segna ancora. Lewandowski vicino al playoff

Nel Gruppo C è lotta a due tra Danimarca e Scozia con i danesi che rispondono colpo su colpo agli scozzesi. Adams e Mc Tominay piegano la Bielorussia, Hojlund apre il 3-1 che permette ai danesi di superare la Grecia e mantenere il primato condiviso. Se non ci saranno passi falsi nella prossima giornata, nell'ultimo turno si deciderà tutto in terra scozzese dopo lo 0-0 di settembre a Copenaghen. Croazia sempre più vicina ad Usa, Messico e Canada dopo il successo per 2-0 contro Gibilterra. La nazionale di Dalic guida il gruppo L a +3 sulla Repubblica Ceca, ma con una partita in meno rispetto ai diretti inseguitori. Majer fallisce un rigore tra il vantaggio di Fruk e il raddoppio di Luka Sucic, Erlic allo scadere cala il tris che avvicina Modric verso il suo quinto Mondiale. Restano gli ultimi due impegni contro Montenegro, già eliminato, e le FarOer, che sognano però un clamoroso accesso ai playoff.
Polonia vicina al playoff
Alla Polonia basterà non crollare clamorosamente nell'ultimo match contro Malta per conquistare il posto playoff nel Gruppo G, alle spalle dell'Olanda. Szymanski e Lewandowski firmano il successo in Lituania, al 99% saranno potenziali avversari dell'Italia negli spareggi di marzo. Una rete di Ghita all'ultimo respiro riapre tutti i discorsi per i primi tre posti del gruppo H. La Romania piega l'Austria al 94' e si concede un'altra occasione per rimanere aggrappata al Mondiale 2026. Gli uomini di Rangnick restano al comando con 15 punti e nell'ultima partita affronteranno la Bosnia, seconda a quota 13, che nel prossimo turno se la vedrà con la nazionale di Lucescu, terza e dietro di tre lunghezze ma con una differenza non impossibile da recuperare.