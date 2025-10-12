Modric verso il quinto Mondiale, Hojlund segna ancora. Lewandowski vicino al playoff

Nel Gruppo C è lotta a due tra Danimarca e Scozia con i danesi che rispondono colpo su colpo agli scozzesi. Adams e Mc Tominay piegano la Bielorussia, Hojlund apre il 3-1 che permette ai danesi di superare la Grecia e mantenere il primato condiviso. Se non ci saranno passi falsi nella prossima giornata, nell'ultimo turno si deciderà tutto in terra scozzese dopo lo 0-0 di settembre a Copenaghen. Croazia sempre più vicina ad Usa, Messico e Canada dopo il successo per 2-0 contro Gibilterra. La nazionale di Dalic guida il gruppo L a +3 sulla Repubblica Ceca, ma con una partita in meno rispetto ai diretti inseguitori. Majer fallisce un rigore tra il vantaggio di Fruk e il raddoppio di Luka Sucic, Erlic allo scadere cala il tris che avvicina Modric verso il suo quinto Mondiale. Restano gli ultimi due impegni contro Montenegro, già eliminato, e le FarOer, che sognano però un clamoroso accesso ai playoff.