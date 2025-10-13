Ancelotti, il Mondiale col Brasile sfida la storia: "C'è sempre una prima volta"

Carlo Ancelotti è pronto a scrivere un nuovo capitolo nella sua leggendaria carriera, questa volta alla guida del Brasile . Dopo aver conquistato la qualificazione ai Mondiali 2026, il tecnico italiano punta a realizzare un’impresa mai riuscita prima: vincere la Coppa del Mondo con una nazionale diversa da quella del proprio paese d’origine. “È vero che nessun allenatore straniero ha mai alzato il trofeo – ha ammesso – ma c’è sempre una prima volta nella vita”. Con queste parole, alla vigilia dell’amichevole contro il Giappone a Tokyo, Ancelotti ha ribadito il suo impegno totale con la Seleção, sottolineando l’obiettivo chiaro: farla tornare sul tetto del mondo .

Un Brasile in crescita

Dopo una fase di qualificazione più complicata del previsto, chiusa con un quinto posto nel girone sudamericano, il Brasile sembra aver ritrovato fiducia. Il netto successo per 5-0 contro la Corea del Sud a Seul ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi, che hanno applaudito il ritorno al "joga bonito". Tuttavia, Ancelotti non è completamente soddisfatto: “La squadra può fare molto di più. Ha qualità tecniche individuali straordinarie, ma il bel gioco non è solo dribbling e talento. Serve organizzazione, lavoro senza palla e spirito collettivo”. La sfida con il Giappone allo stadio Ajinomoto sarà un nuovo test per valutare i progressi.

Moduli e flessibilità: “Non possiamo giocare in un solo modo”

Uno degli aspetti più interessanti del lavoro di Ancelotti con la nazionale verdeoro è l’approccio tattico dinamico. L’ex tecnico del Real Madrid crede che la Seleção non debba legarsi a un solo sistema di gioco. “I giocatori devono sentirsi motivati a dimostrare di poter essere titolari. Un po’ di competizione fa bene. In questo momento è utile vedere come si comportano in diversi assetti tattici”. Ancelotti è convinto che la rosa abbia le qualità per adattarsi a più moduli: “Abbiamo il talento individuale per variare, ed è importante sfruttarlo”. La sperimentazione continuerà nelle prossime amichevoli, con l’obiettivo di trovare la giusta formula in vista del torneo iridato.