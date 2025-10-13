Italia e playoff Mondiali: come funzionano, sorteggio, possibili avversarie. La situazione aggiornata

L’Italia batte l’Estonia 3-1, ma la Norvegia continua a correre e travolge Israele con un 5-0 che rende il primo posto del girone quasi utopia. A tre giornate dal termine, la Nazionale di Gattuso resta a sei punti di distanza con una partita in meno, ma la differenza reti – +26 per la Norvegia, +7 per gli azzurri – è un muro quasi insormontabile. Servirebbe vincere tutte le gare restanti, compreso lo scontro diretto, e sperare in un clamoroso passo falso di Haaland e compagni contro l’Estonia: scenari da fantascienza. Realisticamente, la strada per il Mondiale 2026 passerà di nuovo dai playoff. L’obiettivo immediato diventa quindi chiudere il girone al secondo posto e presentarsi al sorteggio di Zurigo con il miglior ranking possibile per garantirsi la semifinale in casa.
La situazione del girone: calcoli e certezze quasi matematiche
La classifica parla chiaro: Norvegia 18 punti in 6 partite, Italia 12 in 5, Israele 9 in 6, Estonia 3, Moldavia 0. Vincendo martedì a Udine contro Israele, gli azzurri ipotecherebbero matematicamente almeno il secondo posto, chiudendo la pratica playoff con due giornate d’anticipo. Il primo posto, invece, richiederebbe un miracolo: l’Italia dovrebbe battere Israele, Moldavia e Norvegia, sperando che quest’ultima inciampi con l’Estonia e crolli nella differenza reti. In caso contrario, sarà seconda posizione e accesso agli spareggi. Un traguardo non certo esaltante, ma necessario per evitare un’altra clamorosa assenza mondiale. L’importante, ora, sarà mantenere ritmo, margine e fiducia, perché ai playoff conteranno forma, ranking e, soprattutto, nervi saldi.
Come funzionano i playoff: 16 squadre per 4 posti
Ai playoff parteciperanno sedici nazionali: le dodici seconde dei gironi europei e le quattro migliori vincitrici dei gruppi di Nations League 2024/25 non qualificate direttamente. Le sedici squadre verranno divise in quattro percorsi (A, B, C e D), ciascuno con semifinale e finale in gara secca. Le quattro vincitrici andranno al Mondiale. Le squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al ranking FIFA di novembre 2025: la prima fascia (dove rientrerebbe l’Italia) affronterà la quarta, la seconda la terza. Le semifinali si giocheranno in casa delle nazionali meglio piazzate nel ranking, mentre il campo della finale sarà sorteggiato. In sintesi: l’Italia, da testa di serie, ospiterà la semifinale del 26 marzo 2026, con eventuale finale il 31 marzo, data in cui verranno decisi gli ultimi quattro pass europei per il Mondiale 2026.
Le possibili avversarie: il quadro attuale tra fasce e incroci
Ad oggi, le seconde dei gironi sono: Irlanda del Nord, Kosovo, Scozia, Ucraina, Turchia, Ungheria, Polonia, Bosnia, Italia, Belgio, Albania e Repubblica Ceca. A queste si aggiungono le ripescate di Nations League, attualmente Galles, Romania, Svezia e Moldavia. Le squadre in prima fascia sarebbero Belgio, Italia, Turchia e Ucraina, in seconda Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Scozia; in terza Albania, Irlanda del Nord, Bosnia e Kosovo. L’Italia, in quanto prima fascia, affronterebbe in semifinale una tra le quattro di Nations League, giocando in casa. Tutto, però, dipenderà dal sorteggio di Zurigo, in programma il 21 novembre.
Il pericolo Svezia: la minaccia più grande per l’Italia
Il nome che fa più paura è quello della Svezia. Al momento ultima nel girone B, la nazionale scandinava deve rimontare Slovenia e Kosovo per agguantare il secondo posto e strappare il pass diretto ai playoff. Se non ci riuscisse, finirebbe nel “pot 4” come ripescata di Nations League, diventando una potenziale avversaria dell’Italia già in semifinale. Una prospettiva tutt’altro che rassicurante, considerando la coppia d’attacco formata da Gyökeres e Isak, due tra i bomber più letali d’Europa. Se invece la Svezia chiudesse al secondo posto, passerebbe in prima o seconda fascia, con la possibilità di incrociare gli azzurri in una eventuale finale. In entrambi i casi sarebbe una sfida da brividi, anche sul piano psicologico: Italia e Svezia si ritroverebbero faccia a faccia sette anni dopo lo spareggio del 2017, quello che ci costò la mancata partecipazione a Russia 2018.
Sorteggi e calendario: tutte le date da cerchiare in rosso
Il sorteggio dei playoff si terrà venerdì 21 novembre 2025 a Zurigo, presso la sede FIFA. Le semifinali si giocheranno giovedì 26 marzo 2026, le finali martedì 31 marzo, con il campo deciso dal sorteggio. L’Italia, in virtù del ranking, giocherà in casa la semifinale. Ma non è tutto: il sorteggio della fase finale dei Mondiali andrà in scena il 5 dicembre 2025 a Washington, quando alcune qualificate saranno ancora ignote. In quell’occasione nel tabellone compariranno le “X”: quattro slot per le vincitrici dei playoff europei e due per quelle dei playoff intercontinentali, previsti sempre a marzo in Messico e riservati a squadre di Nordamerica, Sudamerica, Asia, Africa e Oceania. Un quadro ancora in costruzione, ma con l’Italia che, salvo miracoli, dovrà passare per la via più tortuosa.
Il Mondiale delle incognite: un tabellone ancora aperto
Il sorteggio di Washington precederà i playoff di tre mesi, creando un inedito scenario con sei slot ancora da assegnare. Le quattro europee vincitrici dei percorsi e le due provenienti dai playoff intercontinentali verranno indicate come “Playoff Winner” nel tabellone, in attesa di conoscere il nome definitivo. Per l’Italia significherà potenzialmente non sapere fino a fine marzo in quale girone finirà, un dettaglio che complicherà la pianificazione tecnica e logistica. Ma, dopo due Mondiali saltati, il modo in cui ci si arriva conterà poco: ciò che importa è esserci. La missione azzurra è già scritta — vincere, convincere e non lasciare più spazio all’incertezza. Perché il tempo dei rimpianti, questa volta, è finito.
