Poker Belgio senza Openda. Colpo Kosovo, Zhegrova alza i giri. Pari Francia, Thuram entra

De Bruyne realizza una doppietta e i belgi vincono 4-2 in Galles. 2-2 dei transalpini in Islanda. Alla Germania basta un gol di Woltemade
3 min
Poker Belgio senza Openda. Colpo Kosovo, Zhegrova alza i giri. Pari Francia, Thuram entra© ANSA/Getty Images

Vittoria importantissima del Belgio in Galles nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. La nazionale belga ha vinto 4-2 in trasferta grazie alla doppietta di De Bruyne su rigore e ai gol di Meunier e Trossard e consolida il primo posto a quota 14 punti nel gruppo J, a +1 sulla Macedonia del Nord seconda che ha pareggiato 1-1 in casa contro il Kazakistan. Solo panchina per Openda della Juve che non è entrato in campo. Quindici minuti più recupero, invece, per Thuram in Islanda-Francia: il centrocampista bianconero ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco al 75’ al posto di Camavinga. I transalpini hanno pareggiato 2-2: gol di Palsson e Hlynsson per i padroni di casa, reti di Nkunku e Mateta per la selezione di Deschamps, che è prima con 10 punti nel girone D. Davanti all’Ucraina, seconda a quota 7 grazie alla vittoria casalinga contro l’Azerbaigian. 

Colpo Kosovo in Svezia, vince la Germania

Successo a sorpresa del Kosovo nel gruppo B: trionfo per 1-0 in Svezia con gol decisivo di Asllani e secondo posto con 7 punti. Lo juventino Zhegrova (appena due apparazioni con la Juve in campionato) è partito dalla panchina per poi entrare al 71’ ed iniziare a ‘prendere’ minuti anche in vista dei prossimi impegni con la maglia della Vecchia Signora. 0-0, invece, nell’altra gara del gruppo Slovenia-Svizzera: elvetici primi con 10 punti. Alla Germania basta un gol di Woltemade al 31’ del primo tempo per ottenere i tre punti in casa dell’Irlanda del Nord mentre la Slovacchia ha battuto 2-0 il Lussemburgo: tedeschi e slovacchi condividono il primo posto nel gruppo A con 9 punti. 

 

 

 

 

