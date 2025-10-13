Poker Belgio senza Openda. Colpo Kosovo, Zhegrova alza i giri. Pari Francia, Thuram entra

Vittoria importantissima del Belgio in Galles nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. La nazionale belga ha vinto 4-2 in trasferta grazie alla doppietta di De Bruyne su rigore e ai gol di Meunier e Trossard e consolida il primo posto a quota 14 punti nel gruppo J, a +1 sulla Macedonia del Nord seconda che ha pareggiato 1-1 in casa contro il Kazakistan. Solo panchina per Openda della Juve che non è entrato in campo. Quindici minuti più recupero, invece, per Thuram in Islanda-Francia: il centrocampista bianconero ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco al 75’ al posto di Camavinga. I transalpini hanno pareggiato 2-2: gol di Palsson e Hlynsson per i padroni di casa, reti di Nkunku e Mateta per la selezione di Deschamps, che è prima con 10 punti nel girone D. Davanti all’Ucraina, seconda a quota 7 grazie alla vittoria casalinga contro l’Azerbaigian.