Italia e playoff Mondiali: come funzionano, possibili avversarie e quell'incredibile coincidenza...

L’Italia batte l’Estonia 3-1 , ma la Norvegia continua a correre e travolge Israele con un 5-0 che rende il primo posto del girone quasi utopia. A tre giornate dal termine, la Nazionale di Gattuso resta a sei punti di distanza con una partita in meno, ma la differenza reti – +26 per la Norvegia, +7 per gli azzurri – è un muro quasi insormontabile. Servirebbe vincere tutte le gare restanti, compreso lo scontro diretto, e sperare in un clamoroso passo falso di Haaland e compagni contro l’Estonia: scenari da fantascienza. Realisticamente, la strada per il Mondiale 2026 passerà di nuovo dai playoff. L’obiettivo immediato diventa quindi chiudere il girone al secondo posto e presentarsi al sorteggio di Zurigo con il miglior ranking possibile per garantirsi la semifinale in casa.

La situazione del girone: calcoli e certezze quasi matematiche

La classifica parla chiaro: Norvegia 18 punti in 6 partite, Italia 12 in 5, Israele 9 in 6, Estonia 3, Moldavia 0. Vincendo martedì a Udine contro Israele, gli azzurri ipotecherebbero matematicamente almeno il secondo posto, chiudendo la pratica playoff con due giornate d’anticipo. Il primo posto, invece, richiederebbe un miracolo: l’Italia dovrebbe battere Israele, Moldavia e Norvegia, sperando che quest’ultima inciampi con l’Estonia e crolli nella differenza reti. In caso contrario, sarà seconda posizione e accesso agli spareggi. Un traguardo non certo esaltante, ma necessario per evitare un’altra clamorosa assenza mondiale. L’importante, ora, sarà mantenere ritmo, margine e fiducia, perché ai playoff conteranno forma, ranking e, soprattutto, nervi saldi.

Come funzionano i playoff: 16 squadre per 4 posti

Ai playoff parteciperanno sedici nazionali: le dodici seconde dei gironi europei e le quattro migliori vincitrici dei gruppi di Nations League 2024/25 non qualificate direttamente. Le sedici squadre verranno divise in quattro percorsi (A, B, C e D), ciascuno con semifinale e finale in gara secca. Le quattro vincitrici andranno al Mondiale. Le squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al ranking FIFA di novembre 2025: la prima fascia (dove rientrerebbe l’Italia) affronterà la quarta, la seconda la terza. Le semifinali si giocheranno in casa delle nazionali meglio piazzate nel ranking, mentre il campo della finale sarà sorteggiato. In sintesi: l’Italia, da testa di serie, ospiterà la semifinale del 26 marzo 2026, con eventuale finale il 31 marzo, data in cui verranno decisi gli ultimi quattro pass europei per il Mondiale 2026.