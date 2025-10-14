Da Platini e Totti ai convocati su LinkedIn: Capo Verde è la prima favola Mondiale

Impresa di Capo Verde , Paese che conta appena mezzo milione di abitanti, che per la prima volta nella sua storia si è qualificata ad un Mondiale di calcio . La nazionale allenata da Pedro Leitao Brito , detto " Bubista ", ex difensore e icona del calcio locale, ha staccato il pass per i Mondiali del 2026 grazie alla vittoria interna per 3-0 contro Eswatini nell'ultima giornata del girone di qualificazione. Girone che Capo Verde ha chiuso al primo posto davanti a una delle corazzate del calcio africano: il Camerun dei vari Onana, Anguissa e Mbeumo, che sarà costretto a giocare i playoff.

Il miracolo di Capo Verde

Ad aprire le marcature contro Estwaini è stata una meteora del calcio italiano, nonché il giocatore di maggior rilievo, vale a dire Dailon Rocha-Livramento, che ha giocato all'Hellas Verona nella passata stagione e attualmente è in prestito ai portoghesi del Casa Pia. Willy Semedo, esterno offensivo dell'Omonia Nicosa, e il subentrato Stopira (che gioca nella seconda divisione portoghese al Torreense) sono gli autori degli altri due gol che hanno dato il via ad una festa indimenticabile per un'intera nazione. Con questo risultato che resterà scritto negli annali, Capo Verde diventa il Paese più piccolo di sempre a qualificarsi per il Mondiale in termini di area geografica, con una superficie di 4033 chilometri quadrati (più piccola di quella del Molise!), ma non come numero di abitanti: primato, quest'ultimo, che appartiene all'Islanda.

I complimenti di Infantino

"Che momento storico: congratulazioni a tutto il popolo di Capo Verde per aver centrato per la prima volta la qualificazione ai Mondiali". Così il presidente Fifa, Gianni Infantino, ha celebrato la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 di Capo Verde con un video postato sul suo account Instagram. "La vostra bandiera volerà in alto, il vostro inno sarà cantato nel miglior campionato del mondo di sempre. Il vostro lavoro nel movimento del calcio - afferma Infantino in portoghese - è stato incredibile nell'ultimo anno, e ora le vostre stelle diventeranno globali e faranno crescere una nuova generazione di amanti del calcio, a Capo Verde. Congratulazioni, non vediamo l'ora di conoscere i vostri avversari, nel sorteggio del 5 dicembre a Washington. A presto e un grande abbraccio", ha concluso.