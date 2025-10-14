Da Platini e Totti ai convocati su LinkedIn: Capo Verde è la prima favola Mondiale

Impresa di Capo Verde, Paese che conta appena mezzo milione di abitanti, che per la prima volta nella sua storia si è qualificata ad un Mondiale di calcio. La nazionale allenata da Pedro Leitao Brito, detto "Bubista", ex difensore e icona del calcio locale, ha staccato il pass per i Mondiali del 2026 grazie alla vittoria interna per 3-0 contro Eswatini nell'ultima giornata del girone di qualificazione. Girone che Capo Verde ha chiuso al primo posto davanti a una delle corazzate del calcio africano: il Camerun dei vari Onana, Anguissa e Mbeumo, che sarà costretto a giocare i playoff.
Il miracolo di Capo Verde
Ad aprire le marcature contro Estwaini è stata una meteora del calcio italiano, nonché il giocatore di maggior rilievo, vale a dire Dailon Rocha-Livramento, che ha giocato all'Hellas Verona nella passata stagione e attualmente è in prestito ai portoghesi del Casa Pia. Willy Semedo, esterno offensivo dell'Omonia Nicosa, e il subentrato Stopira (che gioca nella seconda divisione portoghese al Torreense) sono gli autori degli altri due gol che hanno dato il via ad una festa indimenticabile per un'intera nazione. Con questo risultato che resterà scritto negli annali, Capo Verde diventa il Paese più piccolo di sempre a qualificarsi per il Mondiale in termini di area geografica, con una superficie di 4033 chilometri quadrati (più piccola di quella del Molise!), ma non come numero di abitanti: primato, quest'ultimo, che appartiene all'Islanda.
I complimenti di Infantino
"Che momento storico: congratulazioni a tutto il popolo di Capo Verde per aver centrato per la prima volta la qualificazione ai Mondiali". Così il presidente Fifa, Gianni Infantino, ha celebrato la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 di Capo Verde con un video postato sul suo account Instagram. "La vostra bandiera volerà in alto, il vostro inno sarà cantato nel miglior campionato del mondo di sempre. Il vostro lavoro nel movimento del calcio - afferma Infantino in portoghese - è stato incredibile nell'ultimo anno, e ora le vostre stelle diventeranno globali e faranno crescere una nuova generazione di amanti del calcio, a Capo Verde. Congratulazioni, non vediamo l'ora di conoscere i vostri avversari, nel sorteggio del 5 dicembre a Washington. A presto e un grande abbraccio", ha concluso.
Il precedente
Capo Verde si era già fatto notare in Coppa d'Africa nel 2024, quando vinse il girone a discapito dell'Egitto di Salah e si spinse fino ai quarti di finale, eliminato ai calci di rigore dal Sudafrica. Eppure nella prossima Coppa d'Africa del 2026 Capo Verde non si è qualificata, poiché ha chiuso il girone di qualificazione all'ultimo posto: evidentemente il focus era tutto sul Mondiale. Mondiale a cui Capo Verde si era già qualificato nel 2014, battendo la Tunisia nel match decisivo. Tuttavia venne escluso poiché schierò in questa partita un giocatore squalificato, Fernando Varela, che non aveva ancora scontato tutte e 4 le giornate di sospensione. Fu proprio la Tunisia ad essere ripescata e a partecipare all'edizione del 2014 in Brasile al posto di Capo Verde.
Da Linkedin all'origine degli ex campioni
Un'altra storia curiosa su questo Paese riguarda le convocazioni, che nel caso di un giocatore sono avvenute addirittura tramite Linkedin. Si tratta di Pico Lopes, difensore degli Shamrock Rovers, che fu convocato proprio su Linkedin nel 2019 dall'allora commissario tecnico Rui Aguas. Lopes superò il colloquio di lavoro, esordì in amichevole contro il Togo e a distanza di 6 anni è diventato uno dei giocatori di maggior affidamento. Ci sono poi grandi nomi del passato di origini capoverdiane, che però non hanno scelto di giocare per questa nazione. Dal portoghese Nani, ex Manchester United con un breve trascorso anche nella Lazio, al francese Patrick Vieira, nato in Senegal da una comunità di provenienza capoverdiana, fino all'ex attaccante svedese Henrik Larsson, che ha il papà originario di Capo Verde. Totti e Platini invece hanno giocato per questa nazionale nel decennio scorso, ma... si tratta di due omonimi, rispettivamente Luis Carlos Almada Soares e Wuilito Paulo Tavares Fernandes.
