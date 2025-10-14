Gattuso e Italia-Israele: “Pio Esposito ha speso tanto. Andrei a piedi a giocare a Reggio o Cosenza”

L'Italia si gioca tantissimo nella sfida di questa sera contro Israele. Gli Azzurri, infatti, devono vincere per blindare aritmeticamente il secondo posto del girone e garantirsi un posto ai playoff per il Mondiale 2026 . A poche ore dalla gara del Bluenergy Stadium di Udine, il CT della nazionale, Gennaro Gattuso , ai microfoni di Rai Radio1, ha presentato la gara, che si giocherà in una situazione delicata e con uno stadio semivuoto: "I 10mila che questa sera saranno allo stadio stasera per me valgono come 30-40 mila . Sono degli eroi".

Gattuso: "Attaccanti? Si parla sempre dei gol, ma..."

L'allenatore ha continuato, poi, sottolineando l'importanza delle persone che questa sera assisteranno alla gara dal vivo: "Bisogna fargli i complimenti anche solo per venire a questa partita che era considerata impossibile da seguire e in cui poteva succedere di tutto. Speriamo di regalargli una gioia importante". Il CT, poi, ha spostato la sua attenzione sul campo, in particolare sul reparto offensivo della nazionale: "E' importante avere attaccanti non individualisti, che giochino per la squadra. Si parla sempre di segnare gol, ma vanno apprezzati per il lavoro che fanno. Sono bravi, coprono il campo e riescono sempre a fare la doppia scalata quando vogliamo fare la pressione offensiva".

Pio Esposito, Raspadori e il tema stadi...

Il CT ha poi svelato alcune scelte di formazione: "Pio Esposito? Avevamo pensato di farlo giocare, anche per le caratteristiche degli avversari, ma ha speso tanto. Partirà dalla panchina e dall'inizio giocherà Raspadori, ma lo vedremo più tardi in campo". E sul tema stadi: "La disparità tra Nord e Sud? A tavola parliamo di queste cose qui. In stadi come Palermo, Napoli, Bari e Lecce c'è un problema di licenze. Andrei a giocare a piedi a Reggio Calabria o a Cosenza, ma sono tutti stadi in cui certi tipi di partite non possono essere giocate".

