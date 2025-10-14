Gattuso e Italia-Israele: “Pio Esposito ha speso tanto. Andrei a piedi a giocare a Reggio o Cosenza”

L'Italia si gioca tantissimo nella sfida di questa sera contro Israele. Gli Azzurri, infatti, devono vincere per blindare aritmeticamente il secondo posto del girone e garantirsi un posto ai playoff per il Mondiale 2026. A poche ore dalla gara del Bluenergy Stadium di Udine, il CT della nazionale, Gennaro Gattuso, ai microfoni di Rai Radio1, ha presentato la gara, che si giocherà in una situazione delicata e con uno stadio semivuoto: "I 10mila che questa sera saranno allo stadio stasera per me valgono come 30-40 mila. Sono degli eroi".
Gattuso: "Attaccanti? Si parla sempre dei gol, ma..."
L'allenatore ha continuato, poi, sottolineando l'importanza delle persone che questa sera assisteranno alla gara dal vivo: "Bisogna fargli i complimenti anche solo per venire a questa partita che era considerata impossibile da seguire e in cui poteva succedere di tutto. Speriamo di regalargli una gioia importante". Il CT, poi, ha spostato la sua attenzione sul campo, in particolare sul reparto offensivo della nazionale: "E' importante avere attaccanti non individualisti, che giochino per la squadra. Si parla sempre di segnare gol, ma vanno apprezzati per il lavoro che fanno. Sono bravi, coprono il campo e riescono sempre a fare la doppia scalata quando vogliamo fare la pressione offensiva".
Pio Esposito, Raspadori e il tema stadi...
Il CT ha poi svelato alcune scelte di formazione: "Pio Esposito? Avevamo pensato di farlo giocare, anche per le caratteristiche degli avversari, ma ha speso tanto. Partirà dalla panchina e dall'inizio giocherà Raspadori, ma lo vedremo più tardi in campo". E sul tema stadi: "La disparità tra Nord e Sud? A tavola parliamo di queste cose qui. In stadi come Palermo, Napoli, Bari e Lecce c'è un problema di licenze. Andrei a giocare a piedi a Reggio Calabria o a Cosenza, ma sono tutti stadi in cui certi tipi di partite non possono essere giocate".
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE